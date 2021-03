Sakura Magic porterà nelle vostre case la dolce atmosfera dei ciliegi in fiore. La stagione dei ciliegi è magica. Trovare il posto perfetto nel parco, proprio accanto a un albero con i fiori di ciliegio completamente aperti e il sole primaverile che riscalda il tuo corpo e il tuo cuore, è un ottimo modo per trascorrere la giornata.

Ma poi ci sono le volte in cui arrivi al parco solo per scoprire che tutti i posti buoni sono già stati presi. Forse i ciliegi stanno fiorendo prima o dopo rispetto a quanto ti aspettassi e ti perdi la loro bellezza in piena fioritura.

Il clima freddo e piovoso non è inusuale nemmeno in primavera, senza contare la pandemia ancora in corso, che giustamente impedisce che si creino assembramenti per ammirare questo magnifico spettacolo della natura. O magari, semplicemente, vi affascina la fioritura dei ciliegi, ma vivete in un posto in cui non è possibile ammirarli dal vivo.

Per tutte queste ragioni, c’è un modo per avere un po’ di quella magia a casa con Magic Sakura.

Magic Sakura – un piccolo albero di ciliegio che fiorisce sulla vostra scrivania

Prodotto dalla società di Tokyo Keibunsha, Magic Sakura è un albero di fiori di ciliegio di carta alto circa 135 millimetri che ricrea la fioritura dei ciliegi.

Nella sua forma iniziale, i rami sono nudi, come sarebbero sugli alberi di ciliegio in inverno. Dopo aver aggiunto l ‘”Acqua Magica” inclusa nel pacchetto, i fiori iniziano lentamente a sbocciare, apparendo già dopo una o due ore e raggiungendo la piena fioritura in circa 10.

Il tempo esatto necessario per la fioritura varia a seconda della temperatura e dell’umidità della stanza, e Keibunsh afferma che una temperatura da 15° a 25° e un’umidità del 40-60% sono l’ideale in termini di velocità e qualità della fioritura.

Tuttavia, i fiori di ciliegio della vita reale non durano per sempre, e nemmeno quelli di Magic Sakura. In totale, avrete circa quattro settimane per ammirarli, ma alla fine cadono delicatamente dai rami e si disperdono artisticamente, in un emozionante parallelismo con l’atmosfera malinconica dei fiori di ciliegio che cadono delicatamente al suolo:

Magic Sakura ha un prezzo di 880 yen (6,76 euro) e può essere ordinato qui tramite il negozio online di Keibunsha.

