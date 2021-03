Dopo che WarnerMedia ha pubblicato Zack Snyder’s Justice League soddisfacendo così le richieste di #ReleaseTheSnyderCut su HBO Max, le crescenti richieste di #RestoreTheSnyderVerse potrebbero culminare in una continuazione a fumetti di Zack Snyder’s Justice League.

Zack Snyder’s Justice League – la possibilità di un sequel a fumetti

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Zack Snyder’s Justice League.

Il regista Zack Snyder e il direttore creativo di DC Comics Jim Lee hanno discusso della possibilità di realizzare una serie di fumetti prequel e una sequel sul mondo post-apocalittico di Knightmare governato da Darkseid (Ray Porter) e

“il team disorganizzato che è rimasto in vita e che cerca di rimetterlo a posto“

rivelato nell’epilogo di Zack Snyder’s Justice League composto da Batman (Ben Affleck), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller), Deathstroke (Joe Manganiello) e Mera (Amber Heard). All’interno di quella storia ci sarebbe la morte di Robin, ucciso anni prima dal Joker (Jared Leto).

Il regista crede però che il suo Zack Snyder’s Justice League sancisca la fine dei suoi live-action per lo SnyderVerse – che comprende anche L’Uomo D’acciaio e Batman v. Superman: Dawn of Justice e la – ma afferma che il “supporto dei fan” potrebbe convincere DC Comics a realizzare i suoi piani per film futuri su carta invece che sullo schermo. Ecco cosa ha detto Snyder in una intervista con ComicBookMovie:

“Ne ho parlato con Jim, avevamo letteralmente un piano per fare un fumetto. Stavamo per fare fondamentalmente un fumetto basato su un progetto che avevo a Dallas… c’era un fumetto su cui ci saremmo basati. E poi volevo fare una mini-run sul retroscena Joker-Robin, mostrando cosa stava succedendo con Batman, cosa stava succedendo con Joker e cosa stava succedendo con Robin, come una sorta di micro-storia“.

Snyder ha aggiunto:

“Eravamo super interessati, e poi quando c’è stata AT&T [che ha acquisito Time Warner] e ci sono stati un sacco di cambiamenti e un sacco di tagli [presso DC Comics], [Lee] ha detto: ‘Forse in futuro, se ci sarà il supporto dei fan’. Ma vedremo“.

Alla mostra di Dallas, Snyder ha stabilito piani per unire la Lega “e l’intero Universo DC” in una guerra per salvare il pianeta contro Darkseid in Justice League 2 e Justice League 3.

Con gli archi pianificati per Superman (Henry Cavill) appena risorto, la futura regina delle Amazzoni Wonder Woman (Gal Gadot) e Aquaman (Jason Momoa) al vertice dei Sette Regni, Justice League 2 sarebbe

“un film molto radicato, personale e guidato dai personaggi che avrebbe seguito Justice League sia insieme che separatamente, mentre curavano vecchie ferite, sulla strada per diventare eroi migliori e più forti“

secondo una prefazione dei piani di Snyder con illustrazioni di Lee. Nel frattempo, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) avrebbe reclutato una Lega tutta sua prima che la storia culminasse in una conclusione epica che si intersecasse con altri franchise che coinvolgono tutto il DC Extended Universe.

