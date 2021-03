Jujutsu Kaisen 23 sta preparando il terreno per gli scontri e gli eventi che concluderanno lla stagione di debutto dell’anime. Yuji e Nobara erano stati incaricati di indagare su una serie di misteriose morti per maledizione insieme a Megumi Fushigoro, e fu presto rivelato che quest’ultimo in realtà ha con questa missione legami molto più stretti di quanto Yuji e Nobara si aspettassero.

Jujutsu Kaisen 23 – gli indizi sulla fine della prima stagione

ATTENZIONE PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su jujutsu Kaisen 23.

Tuttavia, questa non è la fine delle loro preoccupazioni, poiché la prima maledizione che stavano cercando non era l’unica grande minaccia nell’area. È stato presto rivelato che gli effetti della tecnica Death Painting che Mahito aveva rubato e sperimentato avevano il compito di dirigersi anche in quest’area per trovare il dito di Sukuna, che era stato nascosto. Con la fine di Jujutsu Kaisen 23, gli avversari di Yuji e Nobara sono pronti per il grande finale.

Jujutsu Kaisen 23 si concentra in gran parte su Megumi mentre finisce per combattere da solo un potente spirito maledetto, ma questo perché Yuji e Nobara stanno combattendo contro i due Death Paintings. Yuji aveva combattuto il primo che si era presentato durante il precedente cliffhanger, e Nobara è stato trascinato via dal secondo oggetto maledetto dalla tecnica denominata Death Painting, che è misterioso quanto il primo.

I due fratelli sono già una coppia stravagante, ma la pericolosa Nobara ha finito per affrontare Eso, che aveva cercato di impedirle di guardargli le spalle. Quando Yuji finisce per vederlo, si scopre la chiave della sua tecnica maledetta, un volto sulla sua schiena, mentre la attiva verso la fine dell’episodio: Tecnica di Corrosione – Climax, Re Alato.

Per i fan che non vedono l’ora di assistere a un altro grande combattimento prima che si concluda la prima stagione di Jujutsu Kaisen, c’è una buona opportunità di vedere alcuni grandi momenti di Yuji e Nobara.

Acquistate L’istituto di arti occulte. Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. Oscurità abbagliante (Vol. 0) QUI!