Avete capito bene. Se ci fosse la possibilità di potere mangiare il nucleo dell’Eva voi che fareste? Dopo che il Cure Maid Café ha deciso collaborare con Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time offrendo bevande, cibo e dolci ispirati a personaggi come Shinji e Rei ora tocca a Coco’s rendere omaggio a Evangelion creando un menù tematico completo anche della famosa la famosa Lancia di Longinus.

Evangelion – un menù tutto da gustare

Nel mondo di Evangelion, il “nucleo” di un Angelo o Eva è una sfera rossa al centro del suo essere. Serve come fonte del potere e della forza vitale dell’entità. Ma potrebbe anche essere delizioso?

Coco’s, le filiali giapponesi della catena fondata in America, hanno deciso di rendere omaggio al film Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, includendo una nuova voce nel loro menù chiamata Wrapped Core Hamburger Steak.

Il pasto in sé costa 1.528 yen (11,74 euro), ma per un modesto aumento a 1.859 yen, si ottiene anche una Lancia di Longinus da mangiare e portare a casa quando si è finito. L’arma è anche funzionale, dato che la si può usare per perforare e strappare la pellicola in cui è avvolta la bistecca di hamburger.

Per quanto riguarda il nucleo, in realtà si tratta di un pomodoro intero al forno posato in cima alla bistecca di hamburger, che a sua volta è appoggiata su un letto di salsa di pomodoro simile a quella di LCL. Eppure, fa la sua parte, ricordando una scena particolare di Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo dove l’Unità 13 di Evangelion si abbuffa di un nucleo.

Per quanto riguarda invece la bistecca di hamburger è ricolma di formaggio filante!

Naturalmente anche il dolce è a tema Evangelion. Coco’s infatti offre gli Evangelion Heroine Parfaits! Il gusto di Rei è Ramune e mango, quello di Asuka vaniglia e frutti di bosco misti e quello di Mari, in perfetto stile con la ragazza che non paura di esagerare, sorbetto alla fragola, fragole e mango.

Il menu Coco’s Evangelion viene offerto fino al 20 aprile.

