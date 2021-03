Sono passati 30 anni da quando Kevin Bacon e Micheal Gross hanno recitato insieme in Tremors, film considerato ormai un grande classico. Si tratta, per coloro di voi che non dovessero conoscerla, si tratta di una pellicola del 1990 diretta da Ron Underwood.

Kevin Bacon e Micheal Gross sono stati insieme protagonisti di Tremors, un film che ha poi generato un intero franchise, arrivando a contare ben 7 film, 3 serie televisive e 2 videogiochi.

Insieme ai nostri due eroi sono protagonisti di Tremors degli enormi esseri viventi che dimorano nel sottosuolo e che, di tanto in tanto, emergono in superficie per potersi nutrire. Dunque, il loro obiettivo sarà quello di cercare di eliminare questo pericolo una volta per tutte.

Probabilmente, i numerosissimi fan del franchise avrebbero voluto vedere i due attori tornare insieme per un altro film della lunga e amata saga di Tremors, ma purtroppo non è questo ciò che è successo. Tuttavia, se volete comunque fare un tuffo nel passato, sarete incuriositi di certo dal fatto che Kevin Bacon e Micheal Gross sono tornati insieme di recente per la realizzazione di un nuovo spot pubblicitario per il provider wireless Visible.

Tremors – lo spot con Kevin Bacon e Micheal Gross

Il filmato promozionale ha un tono decisamente ironico, e Gross ne ha parlato scherzando su cosa questo potrebbe significare per il futuro del franchise di Tremors:

“Sì, Kevin Bacon e Burt Gummer si sono riuniti dopo più di 30 anni, ma non per un ottavo film. A dire il vero, il franchise di Tremors – passato, presente e futuro – è stato un enorme argomento di conversazione. La nostra riunione è stata calda, leggera e candida, ma ci siamo incontrati per uno scopo completamente diverso. Oggi uno spot pubblicitario, domani un sequel di Tremors? Ehi, sono successe cose più strane!“.

E ora, godetevi lo spot, che trovate in cima a questo articolo, magari nella speranza che, un giorno, il franchise di Tremors possa tornare alla ribalta!

