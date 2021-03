All’interno del numero di maggio 2021 di V-Jump, rivista manga mensile, Shueisha ha pubblicizzato l’adattamento dell’arco narrativo di Kawaki all’interno della serie anime settimanale di Boruto: Naruto Next Generations, ispirata al manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto nonchè sequel diretto di Naruto.

Al fine di promuovere l’arco narrativo, Shueisha ha diffuso una nuova key visual e un’intervista speciale al regista dell’anime, Kouda Masayuki.

Fra gli altri spunti di argomentazione, il regista ha ufficialmente dichiarato che, dopo cinque anni dal suo debutto, la serie anime di Boruto può ora immergersi negli eventi della storia originale del manga che tutti attendevano.

La serie anime, dal suo inizio, ha presentato una storyline parallela rispetto a quella del manga, ma infine si sarebbero unite come sta accadendo dall’inizio di quest’anno con l’arco narrativo di Ao.

Chiaramente, essendo il manga a cadenza mensile, l’anime si occuperà di estendere gli eventi cartacei con elementi riempitivi, ma comunque propedeutici e necessari ad una comprensione più completa della storia sequel di Naruto.

Ricordiamo che la serie anime è giunta all’episodio numero 192 e l’arco narrativo attuale si intitola “La saga di Kawaki: Battaglia contro Kara“. In Italia è possibile visionarla ogni domenica e con sottotitoli su Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generationsè un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 56 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.