My Hero Academia Vigilantes si sta concentrando molto su Tensei Ida, noto anche come Turbo Hero: Ingenium, il fratello maggiore di Tenya Iida ed ex Pro Hero.

Nella serie principale di My Hero Academia non ha avuto un ruolo attivo, comparendo per poche scene. Quello che sappiamo di lui ce lo ha rivelato lo stesso Ida, orgoglioso del fratello maggiore, suo eroe, che da sempre ammira. Ma com’è riuscito a guadagnare la sua reputazione?

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DEL CAPITOLO 97 DI MY HERO ACADEMIA VIGILANTES

Ingenium non si è mai tirato indietro alle sfide, mostrando sempre al mondo come un vero eroe doveva essere. Ha sempre messo al primo posto gli altri e la sua incredibile forza d’animo lo ha spinto a superare le proprie abilità, dimostrando così di essere un Pro Hero altamente capace.

Attualmente, in Vigilantes, sia gli eroi professionisti che le autorità hanno deciso di prendere provvedimenti contro quegli eroi senza licenza che operano al di fuori della legge. Crawler, il protagonista dello spin-off, è in cima alla lista dei Vigilanti da abbattere. Nel capitolo 97 Ingenium si getta nella mischia ma non combatte immediatamente contro il giovane eroe. Piuttosto, decide di correre insieme a Crawler, il cui potere aumenta incredibilmente la sua velocità normale, in un modo molto simile a quello di Tensei e cerca di convincerlo ad arrendersi prima che peggiori ulteriormente la sua situazione.

Il suo obiettivo però non è quello di catturare Crawler: sebbene infatti Ingenium lavori come un eroe, è indulgente riguardo alle leggi in corso. Non rimprovera gli altri per aver usato il loro Quirk in pubblico, ma invece li aiuta a svilupparli. Insomma, Ingenium è davvero un eroe particolare, dal cuore grande e un animo gentile. Comprende i sentimenti di Crawler e vorrebbe aiutarlo, senza alcun pregiudizio.

Le cose però si faranno più complicate con l’entrata in scena del famigerato Hero Killer di nome Stain, che, come già sappiamo da quello che ci ha raccontato Iida, Ingenium combatterà con estremo coraggio, nonostante sapesse che il Villain aveva ucciso ben 17 Pro Heroes e paralizzato atri 23. Ingenium sarà poi costretto ad abbandonare la sua carriera da Pro Hero proprio a causa del Villain.

Ora, sicuramente Vigilantes ha ancora molto da raccontare su Ingenium, quindi non ci resta che attendere i prossimi capitoli.

