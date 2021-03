Jujutsu Kaisen 23 ha rivelato come è avvenuto il primo incontro fra Satoru Gojo e Megumi Fushigoro. La prima stagione della serie sta completando il proprio arco finale ed è iniziata con la rivelazione a sorpresa che Yuji Itadori, Megumi Fushigoro e la nuova missione di Nobara Kugisaki erano in realtà legati al passato di Megumi. È stato rivelato che la sorella di Megumi è sotto la stessa maledizione che affligge anche le vittime in questa nuova missione, e questo lo ha portato a guardare indietro, al suo passato con sua sorella e così ha ripensato a come è diventato uno stregone Jujutsu.

Jujutsu Kaisen 23 – Gojo e Megumi

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 23.

Jujutsu Kaiseno 23 non è solo il penultimo episodio della stagione, ma anche della sezione Origine dell’obbedienza. Con questo episodio possiamo dare uno sguardo più approfondito al duro passato di Megumi come delinquente che odiava i suoi genitori per aver abbandonato lui e Tsumiki, ed è stato rivelato che alla fine è stato “reclutato” da Gojo e preso sotto la sua ala per compensare il fato che fosse stato venduto al clan Zen’in.

THE CONTRAST BETWEEN MEGUMI’S VOICE, THE OST, AND GOJO I CANT EVEN TAKE IT SERIOUSLY BC OF GOJO FFS I HATE HIMMMM /lh pic.twitter.com/2KMocVjWs7 — char ★ YUUJI DAY!! (@AKlANGEL) March 19, 2021

Attraverso questo flashback, Megumi rivela che i suoi genitori scomparvero. Gojo dice al giovane Megumi che suo padre appartiene al famoso clan Zen’in e che aveva lasciato il clan per avere Megumi e che un giorno lo userà come “arma definitiva” contro il clan.

Megumi doveva essere venduto al clan, ma Gojo lo ha strappato a questo triste destino con la promessa che Megumi avrebbe lavorato come stregone Jujutsu per ottenere aiuti finanziari dalla Jujutsu Tech per lui e sua sorella.

Ma la mancanza di tatto di Gojo durante l’intera situazione (e l’entusiasmo per il reclutamento di qualcuno con un grande potenziale come Megumi al suo fianco) ha reso le cose magari un po’ spiazzanti per i fan.

Questo flashback ci mostra ulteriormente quanto sia stato complicato il suo passato, ed è anche una buona occasione per vedere le versioni più giovani di Megumi e Gojo mentre ci prepariamo per la prossima stagione.

Acquistate Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. Principio di ubbidienza (Vol. 7) QUI!