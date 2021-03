Le uscite manga Star Comics del 24 Marzo 2021 vedono la conclusione dello shojo Missions of Love di Ema Toyama e l’arrivo dei nuovi volumi di Yona, Haikyu! e Dragon Ball GT.

A seguire tutte le uscite manga Star Comics del 24 Marzo 2021

Le uscite manga Star Comics del 24 Marzo 2021

STAR COLLECTION 16

FAIRY TAIL COLLECTION 4 (di 11)

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti.

Il miglior modo per recuperare un’opera…magica!

Contiene “Fairy Tail” voll. 19-24.

GUNDAM UNIVERSE 78

GUNDAM THUNDERBOLT 14

Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino, Yasuo Ohtagaki

13×18, B, 240 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,00

Trascorso più di un anno dalla furiosa battaglia avvenuta nel settore Thunderbolt, Io Flemming e Daryl Lorenz si ritrovano faccia a faccia.

Il primo, come membro dell’Operazione Thunderbolt, che ha l’obiettivo di reprimere l’Alleanza dei Mari del Sud, pilota il nuovo modello di mobile suit Atlas Gundam.

Il secondo, entrato a far parte dell’Alleanza tradendo il Principato di Zeon, si trova a bordo dello Psycho Zaku.

Il duello tra i due rivali si riaccende, coinvolgendo il destino di tutte le persone che li circondano!

STORIE DI KAPPA 302

RAW HERO 5

Akira Hiramoto

13×18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Il triangolo amoroso è arrivato al culmine!

Mariko, la donna a cui Chiaki ha chiesto la mano, e Mihono, una vicina di casa che lo corteggia atteggiandosi a sua fidanzata, si incontrano inaspettatamente…dando il via a una vera e propria battaglia per contendersi il ragazzo!

Nel frattempo, il Fronte di Liberazione delle Abilità Speciali si prepara a lanciare un nuovo assalto!

AMICI 275

PERFECT WORLD 11

Rie Aruga

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Tsugumi e Itsuki hanno deciso di ricorrere all’adozione.

I requisiti da soddisfare sono tanti e li costringono a fare i conti sia col lavoro che con la disabilità.

I due ragazzi, tuttavia, portano caparbiamente avanti la loro scelta, spinti dalle speranze che alimentano il loro sogno di avere una famiglia…

Come sarà il bambino che giungerà da lontano?

TURN OVER 246

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 23

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Il Regno di Xing è diviso tra chi cerca la guerra contro il Regno di Koka e chi vorrebbe evitare il conflitto.

La villa della principessa Tao, capo della fazione non belligerante, viene incendiata dai suoi rivali, ma Zeno protegge la fanciulla e si sacrifica restando nell’edificio in fiamme.

Il Drago Giallo resta gravemente ferito, ma grazie al suo potere si riprende in poco tempo, suscitando l’attenzione di un guerriero delle Cinque Stelle che ha assistito alla scena.

In seguito, il gruppo di Yona incontra la principessa Koren mentre incita il suo popolo alla guerra…

GHOST 189

MISSIONS OF LOVE 19

Ema Toyama

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,30

Yukina ha rivelato il proprio segreto davanti a tutti gli spettatori della diretta TV.

Per amore ha scelto di rinunciare a scrivere romanzi, ma Shigure le ha comunque chiesto del tempo per riflettere…

Come si concluderà la loro storia, incentrata su un sentimento sbocciato una missione dopo l’altra?! Preparatevi a un gran finale traboccante d’amore!

TARGET 107

HAIKYU!! 41

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Siamo all’ultimo set della seconda partita del terzo giorno, ovvero la parte più dura del torneo nazionale interliceale primaverile.

Nonostante si sia visto portare via il secondo set dal Karasuno, il Kamomedai non molla e riesce a mantenere la concentrazione, tanto che il suo muro sembra diventare impenetrabile!

Avranno esito tutti gli sforzi del piccolo Hinata per superare quell’insormontabile ostacolo…?

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 25

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Con la rinascita di Quinzorma, in ogni parte del mondo sono apparse delle misteriose radici che assorbono senza distinzione qualsiasi essere vivente facendo nascere nuovi mostri.

Aros e i suoi amici, appena giunti ad Aliahan, trovano ad attenderli i nuovi quattro imperatori al comando del redivivo Re delle Bestie Gunung!

Il popolo della città, tuttavia, pentito di aver in passato abbandonato un altro prode al suo destino, fa di tutto per aiutare il giovane eroe e i suoi compagni…

Come si concluderà la nuova battaglia di Aliahan?

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI 2

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, 224 pp, colore, con alette, € 6,90

Anche in edicola

Goku è nel pieno della battaglia contro il temibile drago Suxinglong, che lo supera in velocità e controlla il calore!

Nel frattempo compare Sanxinglong, fratello di quest’ultimo, che aggredisce Pan e le sottrae le Sfere del Drago.

Sarà poi il momento di affrontare l’ultimo drago malvagio, Yixinglong! Quale piano avrà in mente Goku per avere la meglio su di un nemico tanto potente…?!

