Kozuki Oden è entrato nei cuori degli appassionati di One Piece, l’opera dei record creata da Eiichiro Oda, mediante il flashback ad egli dedicato all’interno delle corde dell’arco narrativo del Paese di Wano.

Oltre ad essere la personalità che più di chiunque altra è riuscita a far tremare il potente Imperatore Kaido, ha scoperto insieme assieme a Gol D. Roger tutto quello che c’è da scoprire: ricchezza, fama, potere, il One Piece stesso.

Il personaggio ci ha lasciato, ma la sua eredità è più viva che mai nelle azioni della generazione attuale di pirati e, ancor di più, con una spettacolare action figure.

Progettata da Bandai Spirits, per la linea FiguartsZERO, è in produzione una nuova action figure a tema Kozuki Oden. Le spedizioni non partiranno prima della fine dell’Estate 2021, ma è possibile prenotarlo, fra gli altri, attraverso Amazon (cliccate qui o al link in calce).

Il prezzo dell’articolo è fissato a 72 Dollari statunitensi con eventuali spese di spedizione (circa € 60,50).

Ed ecco di seguito alcune immagini:

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1007 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 966 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.