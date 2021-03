Due settimane fa si è conclusa la prima serie TV prodotta dai Marvel Studios e stiamo parlando proprio di WandaVision, che ha dato il via con successo alla Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Adesso sappiamo già che rivedremo Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Monica Rambeau (Teyonah Parris) in Captain Marvel 2, ma non sappiamo con certezza ancora quando, e se e dove rivedremo gli altri personaggi che abbiamo visto nello Show.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DALL’EPISODIO FINALE DI WANDAVISION

Uno di questi personaggi è Tyler Hayward interpretato da Josh Stamberg, il leader dello S.W.O.R.D.. Dopo aver resuscitato Visione, che ora conosciamo come White Vision, e avergli ordinato di uccidere Wanda, le cose si sono messe male per lui dato che alla fine è stato arrestato.

Durante una recente intervista con Entertainment Tonight, l’attore, ha parlato della sua esperienza sulla serie dei Marvel Studios e del responso dei fan, svelando nuovi dettagli sull’approccio della compagnia alla caratterizzazione del personaggio:

“Ci chiedevamo spesso ‘Come possiamo fare per evitare che sia uno di quei cattivi che si arriccia i baffi?’. E mi piaceva che, almeno per un episodio e mezzo, avesse un certo ‘fascino’ e che fosse più o meno simpatico prima che si trasformasse in questo tizio speranzoso di governare l’universo.”

Stamberg ha parlato anche del suo futuro all’interno del Marvel Cinematic Universe:

“Come creatore di White Vision prego di tornare in qualche modo. Non solo sarei deluso, ma anche un po’ sorpreso se non mi presentassi da qualche parte. Sapevo che era una storia davvero grande e ambiziosa. Questo è quello che mi è piaciuto, era qualcosa di veramente speciale. E fortunatamente, tutti gli altri ruoli mi hanno in qualche modo preparato a renderlo, si spera, un un po’ più interessante.”

Durante l’intervista, Stamberg ha anche parlato delle reazioni che i fan hanno avuto nei confronti del suo personaggio nello Show:

“Su Twitter e Instagram, le persone dicevano, ‘Non ti sopporto. Ma ottimo lavoro.’ Aggiungendo che è stato ‘stranamente piacevole perché significa che ha funzionato’. L’attore ha rivelato che non gli dispiace dover interpretare ‘‘l’uomo che ameresti odiare, perché tendono ad essere ruoli più ricchi”.

Ricordiamo che per quanto riguarda Wanda, la rivedremo come detto nel prossimo film di Doctor Strange intitolato ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, e come abbiamo potuto vedere alla fine di WandaVision, sembra che starà cercando i suoi figli, dove pensava fossero persi una volta che il suo mondo è andato in pezzi. C’è anche la Visione Bianca ancora la fuori che non viene mostrata alla fine, quindi la sua storia è tutt’altro che finita.

