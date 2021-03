Prima che la Walt Disney Company acquistasse la 20th Century Fox in una delle più grandi fusioni mai viste a Hollywood, ci sarebbe dovuto esserci un film di Gambit con protagonista Channing Tatum.

Prima di ciò la 20th Century Fox aveva messo in cantiere una serie di spin-off sui personaggi in suo possesso tra cui Gambit. Il nome di Gore Verbinski, regista noto per la sua abilità di spaziare tra diversi generi cinematografici era stato associato al progetto ma, come sappiamo, il cinecomic non ha più visto la luce per l’appunto in seguito all’acquisizione della Fox da parte di Disney.

Lil Rel Howery, noto per Scappa – Get Out e Bird Box ha rivelato in una nuova intervista esclusiva conil sito The Illuminerdi che avrebbe dovuto recitare nel progetto in un ruolo non rivelato:

“Sì, beh, ora, presumo di non poterne parlare… C’era un film in cui ero coinvolto insieme a Channing Tatum che avremmo fatto, ma qualsiasi cosa sia successa è successa. Ma sarebbe stato in quel Mondo, e quindi pensai ‘Dannazione, amico.'”

Quando è stato pressato, Howery ha confermato che effettivamente il progetto era proprio Gambit:

“Sì, non l’ho mai detto a nessuno. Sì, era Gambit.”

Adesso dopo che il Film è stato del tutto cancellato è difficile stabilire con certezza quale personaggio Lil Rel Howery avrebbe dovuto interpretare ma, considerando il tono da commedia che il progetto avrebbe dovuto avere inizialmente secondo le indiscrezioni trapelate in questi anni, è probabile che l’attore sarebbe stato uno dei comprimari di Remy LeBeau.

Chi è Gambit?

Gambit, il cui vero nome è Remy Etienne LeBeau, è un personaggio dei fumetti creato da Chris Claremont (testi) e Jim Lee (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Apparso per la prima volta sulle pagine di Uncanny X-Men n. 266 (Agosto 1990).

Gambit è un mutante avente l’abilità di caricare il proprio corpo e oggetti, spesso carte da gioco, di energia bio-cinetica prodotta dal suo stesso organismo. Affascinante ladro, abile truffatore ed impenitente seduttore, è sembrato redimersi non appena entrato fra le file dei pupilli di Xavier e conosciuta la bella Rogue, con la quale intraprese una lunga ed incostante relazione, seconda solo a quella fra Ciclope e Fenice.

