Venerdì 19 Marzo ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Il primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier pare aver convinto la maggior parte degli utenti e anche molto, dato che la serie ha debuttato su Rotten Tomatoes, con un punteggio del 95%.

Lo show al momento ha diminuito di qualche percentuale il suo score infatti mentre scriviamo ha un punteggio del 93% di su una media di 107 recensioni totali, mentre quello del pubblico è al 79% su 383 recensioni.

Ma comunque un punteggio abbastanza alto da farla classificare come Fresh sul sito. Sull’altro grande aggregatore di recensioni, Metacritic, il punteggio è invece di 74 su 100 e su 27 recensioni, 22 sono positive e 5 nella media.

Una risposta dello stesso tipo aveva ricevuto anche WandaVision, la prima Serie TV profotta dai Marvel Studios a debuttare sulla piattaforma di streaming Disney+, che ha terminato il suo corso con un punteggio di 91% (Tomatometer) e 81% (Average Audience Score).

Il suo punteggio probabilmente oscillerà nelle prossime settimane. Però è confortante vedere come queste serie hanno un seguito così grande da parte dei fan e non, da far raggiungere un ampio consenso.

I Marvel Studios ci hanno abituati a delle produzioni di grande spessore tecnico ma anche di storyline da far sì che il pubblico riesca a tenere le proprie ambizioni sempre elevate.

The Falcon And The Winter Soldier – In Sintesi.

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios.

Lo serie è diretto da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

Inizialmente, lo show era stato indicato come il primo degli show Marvel che avrebbe debuttato su Disney+ ma, a causa della Pandemia Mondiale, è slittato al 2021 dopo WandaVision.

