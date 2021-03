Kevin Feige è impegnato anche su un nuovo film di Star Wars, di cui si parla dal 2019.

Intervistato da Entertainment Weekly, il presidente di Marvel Studios e chief creative officer di Marvel Entertainment nonché uno degli artefici principali del successo del Marvel Cinematic Universe, ha spiegato la portata del suo impegno nella saga di George Lucas.

Feige ha spiegato che non si occuperà di nessuna delle numerose serie tv in cantiere per Disney+, ma soltanto dello sviluppo del film annunciato da Alan Horn di Walt Disney Studios nel Settembre del 2019.

Della supervisione delle serie tv si occuperà Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm:

Sono coinvolto nella misura in cui sono sveglio fino alla mezzanotte di Los Angeles per guardare i nuovi episodi di The Mandalorian quando escono.

Star Wars e Kevin Feige

Secondo quanto riportato da Deadline in esclusiva sarebbe Michael Waldron lo scrittore della sceneggiatura del film di Star Wars sviluppato e prodotto da Feige, nel quadro di un nuovo accordo che terrà lo sceneggiatore impegnato con la Disney per un bel po’ di tempo.

Waldron è l’autore della sceneggiatura del film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, nonché produttore esecutivo e scrittore capo della serie Loki per Disney+.

La stagione 4 di Rick And Morty gli ha fatto vincere l’Emmy per il suo lavoro come scrittore e produttore.

Star Wars, i prossimi progetti

Di seguito un riepilogo delle prossime novità su Star Wars in arrivo al cinema e su Disney+:

Acquista Episodio VII Il Risveglio della Forza in Blu-ray