Il regista di Zack Snyder’s Justice League aveva grandi progetti per Ryan Choi, che sarebbe diventato il supereroe noto come Atomo. Nel film, Snyder ha ripristina le scene tagliate dalla prima versione di Justice League che ritraggono il Dr. Choi (Zheng Kai) come uno scienziato dei laboratori S.T.A.R. e collaboratore di Silas Stone (Joe Morton) – il padre del membro in parte uomo e in parte macchina della Justice League, Cyborg (Ray Fisher).

Zack Snyder’s Justice League – il egista parla dei piani per lo spinoff di Atomo

Quando Choi fa riferimento alla sua esperienza con la nanotecnologia, Snyder stava gettando le basi per uno spin-off in cui lo scienziato in grado di modificare le dimensioni interpretato da Kai diventa il prossimo supereroe nello SnyderVerse del DC Extended Universe.

Ecco cosa ha detto Snyder in un’intervista con Entertainment Weekly:

“Avevo proposto alla Warner di fare un film su Atomo con lui in Cina, come un film di supereroi con il cast cinese. Questo era il mio obiettivo“.

Ryan Choi è uno dei tanti personaggi ad apparire in Zack Snyder’s Justice League dopo essere stato rimosso dalla versione cinematografica del 2017: Iris West (Kiersey Clemons), Elinor Stone (Karen Bryson), DeSaad (Peter Guinness) e Darkseid (Ray Porter) sono stati tutti reinseriti in Zack Snyder’s Justice League.

Il regista di L’Uomo D’Acciaio e Batman v. Superman: Dawn of Justice si aspetta che Warner Bros. si allontani dal cosiddetto SnyderVerse, compresi gli ultimi due film del famoso piano di cinque film di Snyder: Justice League Part 2 e Justice League Part 3.

ecco cosa ha detto Zack Snyder a Jake’s Takes riguardo a Zack Snyder’s Justice League e ai sequel e gli spin-off:

“Ascolta, per quanto ne so, questo è tutto ciò che otterrai dal DCEU di Zack Snyder. La realtà è che non pensavo che avremmo fatto questo [Snyder Cut], ma sono successe le cose più strane. Mettiamola in questo modo“.

Lo studio non ha “alcun interesse a fare altri di questi film” di Snyder, secondo il regista, le cui versioni di Wonder Woman (Gal Gadot) e Aquaman (Jason Momoa) sono state trasformate in franchise di successo. Barry Allen (Ezra Miller) si riunirà a Batman (Ben Affleck) nel film The Flash che uscirà nel 2022.

Zack Snyder in precedenza ha dichiarato a I Minutemen:

“Ho fatto del mio meglio per quell’idea, questo è ciò di cui parla questo film. Ovviamente nel film c’è un suggerimento, come ci sarebbe in ognuno di questi film, di un universo più grande che è ancora là fuori“.

