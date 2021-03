Il regista dell’attesissimo Zack Snyder’s Justice League (qui la nostra recensione) ha rivelato che una scena extra con il Clown Principer del Crimine (e la sua iconica battuta sulla società dal trailer di Justice League) non è stata inserita nella versione finale del film, ma potrebbe essere presente in un’altra versione di Zack Snyder’s Justice League.

Zack Snyder’s Justice League – il regista parla della scena extra con Joker

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Zack Snyder’s Justice League.

Parlando con Wonder Meg su YouTube, Zack Snyder ha spiegato che la battuta di Joker “Viviamo in una società…” è stata tagliata, ma potrebbe tornare a vivere nella prossima versione in bianco e nero del film, Justice Is Gray:

“Quello che stavo cercando di fare era una seconda [scena di Joker] per la versione in bianco e nero. C’è un secondo finale del film, della scena di Jared Leto, solo leggermente diverso. Ho incluso quella battuta“.

La famigerata Jesus Christ Pose (per citare un pezzo dei Soundgarden) di Joker non è arrivata nel prodotto finito. Anche una manciata di altri momenti con Joker non sono presenti nella sequenza del film chiamata Knightmare.

Se volete godervi un’esperienza completa e avere così una visione a 360° sul grande lavoro svolto da Zack Snyder per dare finalmente vita alla sua personale visione di Justice League, sarete felici di sapere che Justice Is Gray arriverà presto. Snyder ha detto a IGN che l’edizione Justice is Gray è la sua “versione preferita del film“.

Al momento, non sappiamo ancora quando sarà disponibile per la visione la versione Justice Is Gray di Zack Snyder’s Justice League, per cui vi invito a restare sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso.

Fino ad allora, potete sempre gustarvi le 4 ore di Zack Snyder’s Justice League.

