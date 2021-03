Lo scrittore di John Wick Derek Kolstad ha parlato della sua visione per un adattamento di Hellsing per un nuovo progetto live-action in arrivo su Amazon Studios! Kolstad, che ha già scritto, oltre al franchise di John Wick, The Falcon and The Winter Soldier, e sta ora lavorando insieme ad Amazon su un nuovo live-action basato sulla serie manga originale di Kouta Hirano.

Hellsing è uscito per la prima volta sulla rivista Young King OURs di Shonen Gahosha nel 1997 e ha avuto un paio di adattamenti animati, ma non è mai stato trasposto in un live-action.

Derek Kolstad parla del suo progetto per il live-action di Hellsing

In una intervista con Adam Barnhardt di ComicBook, Derek Kolstad ha spiegato il suo approccio per portare il franchise di Hellsing in un lungometraggio live-action. Secondo Kolstad, uno degli aspetti più importanti dell’adattamento è assicurarsi di avere a cuore il personaggio principale, in modo che il resto dello spirito originale del manga di Hirano possa trovare al meglio il proprio posto nell’opera ultimata.

Kolstad ha iniziato parlando dell’obiettivo principale di questo processo di adattamento:

“Si riduce a ciò che mi viene sempre più in mente, riguardo ai film che ami. È, te ne frega? ti piace davvero il personaggio principale? Il motivo per cui torniamo a guardare i film che amiamo così tanto è, sì, che hanno scene fantastiche, ma è quel personaggio che ti piace che è in quella scena fantastica. Adoro The Raid, uno dei i migliori film mai realizzati. E pensi a quella scena nel corridoio. Sì, è una delle migliori sequenze di Kung Fu della storia, ma ti importava anche del personaggio. Ed è per questo che quella scena è ancora migliore“.

Per quanto riguarda il modo in cui questo processo viene messo in atto nel suo lavoro con Hellsing, Splinter Cell e altri progetti che ha in cantiere, Derek Colstad ha dichiarato:

“Penso che con qualcosa come Hellsing o quello che ho fatto con Darker Shade Of Magic o Splinter Cell o alcuni di questi altri progetti basati sulle IP è che rispetti il ​​mondo, lo emuli al meglio delle tue possibilità, ma poi elimini il personaggio e rispetti davvero e non ne cambi l’anima, e penso che lavorare in questo modo sia la strada più facile per il successo“.

Acquistate Hellsing 1 QUI!