Zack Snyder’s Justice League (qui la nostra recensione) sta facendo parlare molto di sé, anche se una domanda ricorrente riguarda il formato video scelto dal regista Zack Snyder. Il film ha una forma squadrata, con barre nere su entrambi i lati dell’immagine anziché lungo le parte superiore e inferiore, come la maggior parte degli altri film. Lo stesso Zack Snyder ci spiega le ragioni di questa scelta stilistica.

Perché Zack Snyder’s Justice League è in 4:3 e non in 16:9

Il film è stato girato con proporzioni diverse rispetto alla maggior parte dei film e coloro che lo guardano su HBO Max sono accolti con un messaggio che dice:

“Questo film è presentato in un formato 4:3 per preservare l’integrità della visione creativa di Zack Snyder“.

Sebbene non riempia completamente lo schermo di una TV moderna, Zack Snyder’s Justice League si adatterebbe a uno schermo IMAX, che era il piano originale per l’uscita nelle sale.

Per quanto riguarda il rapporto d’aspetto (aspect ratio), i film mostrati su uno schermo cinematografico sono generalmente nel formato 1,85:1 o 2,39:1. Zack Snyder’s Justice League, tuttavia, è stato pianificato come detto per IMAX, e quegli schermi hanno dimensioni diverse rispetto ai normali schermi cinematografici, da cui il formato in 4:3.

Snyder ha parlato della sua motivazione per l’utilizzo del rapporto di aspetto 4:3 al Justice Con, l’anno scorso. Ha spiegato che, mentre rivedeva le parti di Batman v. Superman: Dawn of Justice filmate per IMAX, è rimasto impressionato:

“Mi ha davvero ossessionato quel grande quadrato. Il mio intento era di fare in modo che l’intero film si potesse riprodurre in un gigantesco rapporto di aspetto 1:4:3 su uno schermo IMAX gigante“.

C’era però anche un’altra ragione dietro il la scelta del 4:3.

“Ho iniziato davvero ad innamorarmi di quel concetto dal punto di vista compositivo. I supereroi tendono ad essere meno orizzontali. Forse Superman quando vola, ma quando è in piedi, è più verticale“.

Ma dal momento che la versione cinematografica è stata rilasciata con un rapporto di aspetto diverso, sono stati necessari alcuni lavori di rifinitura per preparare Zack Snyder’s Justice League all’uscita:

“Gran parte del lavoro che stiamo facendo è cercare di ripristinare il fotogramma intero. È letteralmente come un progetto di restauro a questo punto, perché c’erano alcune scene che sono state semplicemente incasinate dal ritaglio, quindi dobbiamo risolvere un po’ il problema“.

Snyder ha anche parlato delle proporzioni con il New York Times:

“Ha le stesse proporzioni di First Cow. Quei due film condividono un DNA comune, credo. [Ride] Mi piaceva davvero First Cow, in realtà. Mi piacerebbe un doppio film, First Cow e la Snyder Cut di Justice League“.

Significa che vediamo meno del film? Niente affatto: vediamo la parte superiore e quella inferiore dell’immagine, che di solito sarebbero tagliate dalle barre nere orizzontali.

In effetti, in realtà vediamo una porzione più grande in questa versione del film rispetto alla versione cinematografica, per quanto riguarda le immagini, e poiché è così che è stato girato il film, non manca nulla. Snyder ha persino abbozzato un’immagine per dimostrarlo:

Il riquadro più alto e più largo mostra il modo in cui è stato girato Zack Snyder’s Justice League, mentre quello più basso è come apparirebbe con un rapporto di aspetto diverso – significativamente più piccolo.

Snyder ha anche spiegato che, se un film viene girato in digitale, non manca nulla sopra o sotto l’immagine, ma Justice League è stato girato su pellicola, quindi si perderebbero dei dettagli usando proporzioni più ristrette.

Potrebbe essere difficile avere uno schermo a casa che si adatti perfettamente al formato di Zack Snyder’s Justice League, ma questo significa che è pronto per una riedizione per IMAX.

