All’interno del fanbook ufficiale dedicato a Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, il manga hit del momento scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump, è stata pubblicata una conversazione tra il giovane artista e un veterano del magazine settimanale, ovvero Tite Kubo (Bleach, Burn The Witch).

Dopo aver rivelato il personaggio preferito della serie e averne anche disegnato uno, l’autore che ha dato vita a Bleach ha svelato anche il suo momento preferito della serie del maestro Akutami.

Kubo-sensei pensa che la scena più bella del manga debba ancora arrivare dal momento che è in corso di serializzazione. Tuttavia, al maestro ha colpito una particolare dichiarazione di Junpei Yoshino all’interno dell’arco narrativo di Mahito per la sua originalità.

La frase recita quanto segue:

“Non pensi che chiunque abbia detto per prima che l’opposto dell’amore non è odio, ma indifferenza, debba marcire all’inferno?”

Il papà di Bleach ha dichiarato che tale frase gli ha fatto una grande impressione perchè non gli sembra famigliare come tante altre. L’autore, in più, ha aggiunto che sente una grande affinità per Jujutsu Kaisen in generale quando lo legge settimanalmente.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 142 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga al netto di 6 volumi disponibili per l’acquisto.

La serie animata, prodotta da studio MAPPA, conta 23 episodi trasmessi. In Italia l’anime è disponibile per la visione licenziata da Crunchyroll con sottotitoli.

