Manca davvero poco alla conclusione dell’anime di Jujutsu Kaisen, ormai entrato nel vivo del nuovo arco narrativo. Nel nuovo episodio Megumi riesce a utilizzare l’Espansione del Dominio.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU JUJUTSU KAISEN 23!

Nell’episodio 22 Yuji, Megumi e Nobara hanno iniziato a indagare su una serie di morti misteriose. Durante le indagini, i ragazzi scoprono che tutti coloro che sono morti erano i ragazzi che, anni prima, si erano sottoposti a una prova di coraggio al ponte Yasohachi quindi non resta che andare a controllare il fantomatico ponte.

Nell’episodio 23 Megumi riesce a dimostrare quanto grande è il suo potere, riuscendo a utilizzare l’Espanzione del Dominio, l’abilità più potente di ogni utente di jujutsu che manifesta il Dominio Innato dello stregone e intrappola il suo bersaglio al suo interno usando un muro barriera per creare uno spazio separato. Una volta dentro, le tecniche maledette dello stregone sono notevolmente amplificate e non possono essere evitate.

L’Espansione del Dominio è una tecnica difficile da imparare e la maggior parte degli stregoni di alto livello non è in grado di padroneggiare (abbiamo già visto Gojo in azione). Per quanto riguarda gli spiriti maledetti, quelli che hanno dimostrato di padroneggiare la tecnica, almeno fin dove la storia è arrivata, sono Mahito e Jogo.

Questa missione è davvero importante per Megumi poiché anche sua sorella maggiore è in pericolo di vita e l’unico modo per salvarla è quello di eliminare la maledizione. Megumi è spinto al limite quando finisce separato da Yuji e Nobara. Il ragazzo ricorda il suo recente addestramento con Gojo, in cui lo stregone gli dice di smettere di trattenersi così tanto, e il ragazzo supera così i propri limiti, dimostrando di possedere una forza che forse nemmeno lui si rendeva conto di avere.

Grazie all’utilizzo dell’Espansione del Dominio, Megumi è in grado di esorcizzare la maledizione del ponte Yasohachi, ma sembra comunque che la minaccia non finisca qui e i ragazzi sono ancora in pericolo.

