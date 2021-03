Zack Snyder non esclude un ritorno al DC Extended Universe dopo la calorosa accoglienza del suo film Justice League.

Intervistato da Entertainment Weekly, sulla possibilità di dirigere un altro progetto sui supereroi DC il cineasta, che con L’Uomo d’Acciaio ha tenuto a battesimo l’Universo Esteso DC nel 2013, ha chiosato dicendo “Chissà cosa ha in serbo il futuro?”.

Il regista ha spiegato:

Cosa è più probabile? Che Warner Bros. mi chiedesse di realizzare un sequel di Justice League? O che rispolverasse un film vecchio di tre anni, spendesse milioni di dollari per riportarlo alla mia visione originale e lo distribuisse? Penso che il sequel sarebbe stato uno scenario più probabile di quello che è appena successo. Così, immagino che alla luce dei fatti dico “Chissà cosa ha in serbo il futuro?”

Ricordiamo che già nel 2016, prima che Zack Snyder lasciasse il testimone a Whedon, erano stati pianificati nel dettaglio due sequel di Justice League.

A Maggio, intanto, arriverà su Netflix il suo nuovo film Army of the Dead.

Zack Snyder’s Justice League ha debuttato anche in Italia il 18 Marzo 2021 su Sky Cinema Uno e Now TV.

Cliccando qui potete leggere la nostra recensione, di seguito la sinossi ufficiale italiana:

Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche.

Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti.

Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.