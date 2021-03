Black Clover 285 rivela cosa pensano veramente i Diavoli della Triade Oscura, che è una delle più grandi minacce della serie fino ad oggi poiché il loro potere durante la prima metà della saga del Regno di Spade ha completamente sopraffatto le forze difensive dei Regni di Clover e di Heart.

Black Clover 285 – i Diavoli e la Triade Oscura

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 285.

Sebbene Dante, Vanica e Zenon Zogratis siano ora più forti che mai grazie al rituale dell’Avvento di Qliphoth che consente loro di utilizzare finalmente in modo completo i poteri dei propri Diavoli.

Tuttavia, rispetto a un vero Demone che viene dagli Inferi, i tre sono ritenuti inferiori perfino ai Demoni di basso rango. In effetti, vengono considerati “giocattoli“.

Black Clover 285 si svolge prima che Nacht fosse ritrovato sconfitto dai due Diavoli gemelli nel capitolo precedente. Dante celebra questi due Diavoli di alto rango che escono dagli Inferi e dice che quello è esattamente il tipo di mondo che voleva. Ma probabilmente dovrebbe soppesare le sue parole, poiché i gemelli Diavoli indicano anche lui come un potenziale bersaglio. Decidono di non colpirlo, anche se per una strana ragione.

Anche se Dante sembra loro “divertente”, decidono di non attaccarlo perché attualmente è il “giocattolo” di Lucifero. Sebbene i membri della Triade Oscura esercitino il loro potere diabolico in modo così massiccio e si credano dei veri Diavoli, alla fine questo commento è un chiaro promemoria che non lo sono affatto. È un’ulteriore conferma che Lucifero sta davvero usando Dante come un modo per liberarsi dagli Inferi.

Una volta che questi tre Diavoli in particolare saranno stati liberati, è molto probabile che non avranno più bisogno dei loro ex ospiti. È solo un modo per ammazzare il tempo, ed è qualcosa di ben lontano dalle relazioni che Nacht e Asta hanno instaurato con i loro rispettivi Demoni.

Tenendo presente questo, è davvero solo una questione di tempo prima che la Triade Oscura venga schiacciata dalla sua stessa arroganza e messa da parte, una volta liberati i veri Diavoli.

