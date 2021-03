Demon Slayer è deciso a mantenere viva l’attenzione su di sé anche dal punto di vista del merchandising. Come ben sappiamo infatti, l’anime e il manga hanno praticamente dominato il mercato giapponese per tutto il 2020 e anche ora il franchise non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare alla sua popolarità.

L’ultima aggiunta è qualcosa che nessun gamer e fan del franchise potrebbe fare a meno: la nuova sedia da gioco per PC Demon Slayer di Lenovo.

Demon Slayer – la sedia da gaming è ispirata a Giyu Tomioka

La sedia Lenovo Demon Slayer è ispirata a Giyu Tomioka, di cui ne imita i colori e il modello del kimono haori. Ma la vera chicca di questa sedia è la katana di Tomioka in un fodero legato al bracciolo!

Anche se la Nichiren Blade non può essere estratta dal suo fodero, è modellata sulle cinture indossate dai membri del Demon Slayer Corps.

Arrivando agli aspetti più convenzionali della sedia, la sedia è fatta di materiali confortevoli ma di sostegno con un ampio supporto per testa e collo, oltre a un cuscino posteriore regolabile e uno schienale reclinabile a 180 gradi. Il rivestimento in stoffa è una morbida pelle scamosciata sintetica.

Per ora la sedia Giyu non è in vendita ma può essere vinta come premio (Lenovo ne sta regalando cinque), seguendo l’account Twitter di Lenovo Japan e ritwittando il tweet da qui al 31 marzo. Chissà se la sedia verrà lanciata sul mercato e quando. Di certo le probabilità sono alte tenendo conto dell’interesse per il franchise e per la sedia in sé.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer è stato un successo per il mondo dell’intera industria editoriale giapponese. Secondo quanto diffuso dal Nihon Keizai Shimbun, quotidiano giapponese specializzato in articoli di stampo economico sulla base di ricerche e sondaggi sull’industria editoriale, la stima delle vendite combinate di libri cartacei e digitali in Giappone nel 2020 è stata di 1.616,80 miliardi di yen (15,59 miliardi di dollari), aumentando del 5% rispetto al 2019.

Un successo che ha coinvolto l’intero franchise di Demon Slayer, dai manga alle light novel e tanti altri materiali supplementari che ne hanno accresciuto la presenza.

La prima stagione dell’anime di Demon Slayer è disponibile su Amazon Prime Video, VVVVID e Netflix, mentre la seconda stagione debutterà nel corso del 2021.

Il manga di Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal febbraio 2016 al maggio 2020, mentre in Italia il manga è in corso di pubblicazione sotto l’etichetta Star Comics.

