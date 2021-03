Il film anime Il mio vicino Totoro dello Studio Ghibli, uscito per la prima volta nel 1988, rimarrà sempre un classico per molti di noi e, per quelli che sono fan sfegatati, ci sono così tanti oggetti da collezionare che è difficile stare al passo!

Infatti, il film ha ispirato moltissime collezioni, dai vestiti agli accessori, a cui si aggiungono queste bellissime borse cucite a mano in edizione limitata!

Il mio vicino Totoro – le “borse Tote-toro”

Le borse sono state realizzate dalla collaborazione tra il marchio di moda Anofuku, specializzato in prodotti cuciti a mano, e Familiar, un negozio di abbigliamento di alta qualità che vende capi per neonati e bambini.

Essi hanno unito le forze per creare un marchio di abbigliamento e accessori chiamato “Studio Ghibli no Anofuku”, originariamente prodotto in concomitanza con l’apertura della mostra “Ghibli Expo ~Nausicaa to Marnie~” al Hyogo Prefectural Museum of Art di Kobe nel 2018.

La collezione ora comprende anche queste bellissime borse, fatte di cotone al 100%, tranne che per il fondo in pelle sintetica, e naturalmente, in linea con lo stile di “Ghibli no Anofuku”: esse sono interamente cucite a mano, e presentano Totoro, Satsuki e Mei tutti seduti insieme su un ramo d’albero in alto, circondati da nuvole.

L’esterno della borsa è di un bel colore neutro blu denim con un fondo bianco sporco, mentre l’interno è un plaid rosso, nero e grigio dall’aspetto molto sofisticato.

Le borse sono disponibili in due misure: una slip bag di 32×43 centimetri venduta al prezzo di 19.800 yen (152,13 euro), e una tote con fondo piatto di 27 per 35×4 centimetri al prezzo di 16.500 yen (126,78 euro). Entrambe sono state messe in vendita dal 16 marzo sul negozio online di Familiar. Le borse hanno dei prezzi accessibili e sono davvero ben fatte: impossibile resistergli!

