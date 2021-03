Mirka Andolfo, apprezzata autrice di serie come Sacro/Profano, Contronatura e Mercy, si occuperà del cult Buffy L’Ammazzavampiri.

Il 30 Giugno 2021, infatti, Boom! Studios pubblicherà il fumetto Buffy The Vampire Slayer – Tea Time scritto dalla Andolfo e illustrato da Siya Oum.

La Andolfo si occuperà anche della copertina.

Incentrato su Giles, il fumetto è descritto così da Boom! Studios:

Chi osserva gli Osservatori? L’autrice campione di vendite Mirka Andolfo (Mercy, Contronatura) insieme all’artista Siya Oum presenta una storia sull’Osservatore più amato come non lo avete mai visto prima! Rupert Giles è stato molte cose – il principale esperto di occultismo di Sunnydale, il bibliotecario del liceo, il mentore e la figura paterna – ma Buffy e la Scooby Gang saranno completamente impreparati per…Giles il vampiro. Con l’intelligenza, l’esperienza e la profonda conoscenza sulla Cacciatrice dell’Osservatore – il Male prevarrà finalmente?

Ricordiamo che in Italia le serie di Buffy edite da Boom! Studios sono in corso di pubblicazione per saldaPress.

Mirka Andolfo – non solo Buffy

Mirka Andolfo è al lavoro non solo sulla nuova serie di Buffy.

Tra le novità in corso troviamo Deep Beyond, scritta per Image Comics, e Joker, serie DC di cui disegna la storia di appendice su Punchline.

Le prossime novità prevedono invece i nuovi volumi di Contronatura, Merciless (il sequel di Mercy), che usciranno per Panini Comics, e Sweet Paprika, al debutto a Maggio per Edizioni Star Comics:

Paprika è una giovane di origini italiane che vive a New York, una stimata donna in carriera maniaca del lavoro. Il successo ha risucchiato la sua esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per se stessa e per i suoi cari. Finché a portare scompiglio nella sua vita farà la sua rocambolesca intromissione Dill, un ragazzo ingenuo e avvenente dal fare “angelico” assolutamente lontano dal suo mondo. Sarà l’occasione per Paprika di rimettere in discussione le sue priorità e il suo stile di vita, per scoprire cosa desidera veramente? Una cosa è certa: l’incontro-scontro di due caratteri e “stili” così diametralmente opposti daranno vita a un irresistibile terremoto di fraintendimenti, gag e…situazioni dolcemente piccanti! Arriva la nuova, attesissima fatica della superstar internazionale Mirka Andolfo: un’ accattivante e spassosa miniserie a metà tra la fiaba contemporanea e la commedia sexy, tra il fumetto occidentale e il manga, tra Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, ma con un pizzico de Il Diavolo veste Prada!

