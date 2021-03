Zack Snyder’s Justice League, di cui trovate qui la nostra recensione, è disponibile solo da pochi giorni, ma sulla piattaforma IMDB (International Movie DataBase) è stato già valutato da oltre 83.000 iscritti, e il numero di voti continua ad aumentare senza sosta.

I fan aspettavano con ansia la versione di Snyder del controverso Justice League del 2017, e sono stati finalmente accontentati. Le aspettative era certamente molto alte, ma sembrerebbe, almeno per il momento, che non siano state disattese.

Zack Snyder’s Justice League su IMDB

Inizio con una piccola precisazione: il voto finale fra qualche tempo potrebbe modificarsi, e anche di molto, man mano che sempre più utenti registrati su IMDB voteranno il film, ma resta il fatto che sia entrato nella classifica della piattaforma con un’ottima valutazione, 8.9.

In pochi giorni, però, Zack Snyder’s Justice League ha già perso 4 decimali, e ora ha un voto pari a 8.5, il che però basta comunque per farlo piazzare al secondo posto dei cinecomic più votati su IMDB: al primo posto resta infatti stabile Il Cavaliere Oscuro.

Ecco un elenco dei principali film di supereroi e il confronto tra i loro punteggi e quello di Zack Snyder’s Justice League:

Il cavaliere oscuro – 9.0 Zack Snyder’s Justice League – 8.5 Avengers: Endgame – 8.4 Avengers: Infinity War – 8.4 Spider-Man: Into the Spider-Verse – 8.4 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno – 8.4 Batman Begins – 8.2 Logan – 8.1 Deadpool – 8.0 Guardiani della Galassia – 8.0 Captain America: Civil War – 8.0 Iron Man – 7.9 Thor Ragnarok – 7.9 Watchmen – 7.6 Wonder Woman – 7.4 X-Men – 7.4 Black Panther – 7.3 Man of Steel – 7.0 Aquaman – 6.9 Batman V. Superman Dawn of Justice – 6.4 Justice League (Originale del 2017) – 6.3 Birds of Prey – 6.1 Suicide Squad – 6.0 Wonder Woman 1984 – 5.4

Naturalmente nella classifica dei cinecomic più votati su IMDB che trovate qui in alto non sono inclusi tutti i film del genere, ma è utile per darvi un’idea più chiara di quanto sia importante il piazzamento iniziale di Zack Snyder’s Justice League, un film attesissimo che sembra non aver affatto deluso le aspettative dei fan che lo hanno richiesto ad alta voce e ora possono finalmente gustarselo!

Acquistate Wonder Woman QUI!