Le uscite Planet Manga del 25 Marzo 2021

One-Punch Man 14

di Yusuke Murata, ONE

Gli esseri misteriosi arrivano anche all’interno dell’arena dove si era tenuto il torneo di arti marziali.

A guidarli è il fortissimo e spietato Gohketsu, un mostro che fa una spaventosa proposta ai lottatori!

Come reagiranno e, soprattutto, cosa farà Saitama?

One-Punch Man 11

di Yusuke Murata, ONE

ONE e Yusuke Murata ci trasportano ancora una volta nel folle mondo di One-Punch Man. Mentre Mazza Metallica entra in azione contro una calamità di livello Drago, il gigantesco Antico Millepiedi, Saitama sta per salire sul ring del torneo di arti marziali…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 2

di Gege Akutami

NON CERCARE MAI DI RAGIONARE CON UN DEMONE…

…Sempre che non ti piacciano le pessime sorprese!

La prima missione di Yuji Itadori e dei suoi amici dell’Istituto di Arti Occulte ha una deriva incontrollabile e fa emergere il lato oscuro del mondo della stregoneria.

Zone-00 17

di Kiyo Qjo

L’amore di Ruiko infiamma, seppur per motivi diversi, Shinjuro e Murakumo, che si scontrano tra loro.

Chi ne uscirà vincitore?

Intanto, anche Shima è impegnato in un duro scontro.

Se la presenza di Kujo è confortante, allo stesso tempo rivela l’oscura e minacciosa essenza del demone…

We Never Learn 10

di Taishi Tsutsui

STUDIARE COSÌ È IMPOSSIBILE!

Rizu, Fumino, Uruka, la senpai Asumi e la professoressa Kirisu non gli danno un attimo di tregua. Come farà Nariyuki a preparare gli esami di ammissione all’università, sempre più vicini, e a superare indenne l’ultimo anno di liceo?

City Hunter Rebirth 6

di Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

LA RIVISITAZIONE DELLE STORIE CLASSICHE DI CITY HUNTER REALIZZATA DA TSUKASA HOJO E SOKURA NISHIKI

Torniamo a un momento importantissimo: quello in cui Kaori incontra sua sorella Sayuri Tachiki.

Come da tradizione dell’universo di City Hunter, prepariamoci a un nuovo e imprevedibile sviluppo!

Dorohedoro 7

di Q Hayashida

Torna sulle pagine di Manga 2000 il folle fumetto di Q Hayashida!

Quali saranno le prossime mosse di En, ora che è riuscito a stringere un patto con Nikaido? E la maga finirà definitivamente sotto il controllo del potente stregone oppure riuscirà a liberarsi?

Mentre si definisce il destino della sua migliore amica, Cayman continua a cercare un modo per far tornare il suo viso normale.

Ma le strade dei due stanno per incrociarsi di nuovo! Un appuntamento imperdibile!

Dorohedoro 8

di Q Hayashida

Le pagine di Manga 2000 questo mese ospitano per l’ottava volta l’oscuro fumetto del genio Q Hayashida: “Dorohedoro”!

Finalmente sapremo come finirà la battaglia nel bosco e scopriremo quindi se Shin sarà in grado di salvare Noi e il Professore.

Nel frattempo Cayman e Nikaido, di nuovo insieme e con la ragazza libera dall’influenza di En, faranno un interessante incontro…



Dorohedoro 9

di Q Hayashida

Riusciranno Cayman e Nikaido a trovare Risu e a svelare il mistero dietro la trasformazione dell’uomo con la testa di lucertola?

En scoprirà che quella che lui crede essere la sua compagna è in realtà Chota? E qual è il segreto degli Occhi Crociati?

Dorohedoro 10

di Q Hayashida

Chi è il misterioso capo degli occhi crociati?

Mentre a Hole il professor Kasukabe continua a cercare una risposta a questa domanda insieme a Shin e Noi, nel mondo degli stregoni Nikaido e Cayman sono più vicini che mai alla soluzione di questo mistero.

Sempre se riusciranno a sopravvivere a En, più deciso che mai a recuperare la ragazza!

Dorohedoro 11

di Q Hayashida

Cayman può davvero essere morto?

E cosa ne sarà di Nikaido ora che è caduta di nuovo tra le mani di En?

L’undicesimo volume di Dorohedoro sarà un condensato di rivelazioni e colpi di scena spettacolari, con in più uno scontro a lungo atteso e dall’esito imprevedibile.

Non perdete il più emozionante numero mai realizzato dal genio di Q Hayashida!

