Digimon Adventure: nuovi trailer e key visual dell'anime reboot

Toei Animation ha diffuso due nuovi trailer promozionali dedicati al reboot della storica serie animata di Digimon Adventure attualmente in corso di trasmissione in Giappone da aprile 2020, i quali specificano che sta raggiungendo la sua conclusione.

Entrambi i promo viaggiano sulle note della theme song “Break the Chain” di Takayoshi Tanimoto.

Possiamo vederne uno in testa all’articolo e l’altro di seguito:

In più, Toei Animation ha anche svelato un nuova key visual. Ecco a voi:

La serie animata va in onda ogni domenica su Fuji TV da aprile 2020 e attualmente sono stati trasmessi 39 dei 66 episodi totali.

La serie anime è un reboot e la storia, ambientata nel 2020, narra nuove vicende focalizzate su Taichi Yagami al quinto anno delle scuole elementari e sul suo Digimon di nome Agumon.

Le scene hanno inizio a Tokyo dove si verifica un malfunzionamento digitale della rete su larga scala. Taichi si sta preparando per il suo weekend in campeggio estivo quando accade un incidente. La madre di Taichi e la sorellina Hikari si bloccano in un treno che invece non smette di fermarsi, e il ragazzo si dirige verso Shibuya al fine di aiutarli. Tuttavia, mentre si dirige sul posto, incontra uno strano fenomeno che lo catapulta improvvisamente in un mondo digitale assieme ad altri digiprescelti.