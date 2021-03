Oggi ha debuttato su Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie prodotta dai Marvel Studios e incentrata su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan).

Per celebrare l’arrivo dell’attesissima serie l’originale e iconico scudo di Captain America è apparso a Roma, sulla ruota panoramica del Luneur, ed in molte altre Città del Mondo grazie a un sorprendente video mapping.

Ecco la ruota panoramica di Roma:

Il leggendario scudo dell’eroe a stelle e strisce è stato avvistato anche in diversi luoghi iconici di tutto il mondo, tra cui il London Eye a Londra, il Singapore Flyer, la più grande ruota panoramica dell’Asia a Singapore, la Melbourne Star a Melbourne (Australia), Le Grand Roue de Marseille a Marsiglia (Francia), il MAAG Hall a Zurigo (Svizzera), la Torre Latino a Città del Messico (Messico) e il Planetario a Buenos Aires (Argentina).

Di seguito potete vedere alcune delle altre Città:

SINGAPORE

CITTA’ DEL MESSICO:

MARSIGLIA:

Anche il Tweet promozionale di Disney:

From London to Melbourne via Mexico City, we're wielding The Shield across the globe 🌍 The first episode of Marvel Studios' 6-Part Original Series #FalconAndWinterSoldier is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/Bmn4rihep3 — Disney+ UK (@DisneyPlusUK) March 19, 2021

The Falcon And The Winter Soldier – Tram & Cast.

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. Lo show è diretto da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

