Con Naruto e Sasuke fuori dai giochi dopo aver perso, rispettivamente, Kurama e il Rinnegan nella scorsa battaglia contro Isshiki Otsutuski, adesso è proprio tempo che la nuova generazione di ninja si faccia carico di difendere il già ferito Villaggio della Foglia.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU BORUTO 56.

Non solo il villaggio, tutto quanto il mondo dei ninja è nuovamente in pericolo dal momento che l’ultimo componente dell’organizzazione Kara, Code, sta radunando i cyborg e altri membri esterni per poter abbattere coloro che hanno assassinato il suo amato “Dio” Isshiki: Naruto, Sasuke, Kawaki e Boruto.

Proprio in Boruto 56, Code si è mobilitato nella sua missione di vendetta e i presupposti sono davvero tragici soltanto per l’apparizione di un nuovo personaggio, Eida, che conosce ogni cosa.

Nel frattempo, consapevoli del pericolo imminente, Boruto e Kawaki sono coscienti che ormai non possono più fare affidamento su Naruto e Sasuke, pertanto decidono di caricarsi il fardello in spalla e di difendere il futuro iniziando un nuovo allenamento da shinobi che punta al rafforzamento.

Un altro grande aspetto emerso dal capitolo è il trattamento del potere maledetto del Karma presente nel corpo di Boruto.

Come già specificato, difatti, Kawaki propone a Boruto di creare il proprio contenitore iniettando ad un’individuo, ovvero all’attuale villain Code, il Karma così potrà rinascere nel corpo di quest’ultimo qualora dovesse completarsi la sua trasformazione in Momoshiki (20% rimanente).

Boruto 56: dove leggerlo

Il Capitolo 56 è disponibile in Italia per la lettura legale e gratuita su MANGA Plus.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 56 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.