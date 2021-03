Ieri ha debuttato su Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie prodotta dai Marvel Studios e incentrata su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Elizabeth Olsen e Paul Bettany, le due star di WandaVision hanno commentato:

PAUL: “Ciao Anthony, Sebastian ed il resto del cast di Falcon and The Winter Soldier. Siamo davvero eccitati all’idea di vedervi insieme nel miglior team-up Marvel…beh, dopo che Elizabeth ed io vi abbiamo spianato la strada.” ELIZABETH: “Paul, cosa significa “vi abbiamo spianato la strada?”, sai…siamo ancora qui, siamo ancora un team” PAUL: “Si, certo, lo siamo, naturalmente…certo, lo siamo? Hai presente quello che succede nel finale? ELIZABETH: PAUL?! No spoiler!”

Elizabeth Olsen and Paul Bettany of #WandaVision have a special message for Anthony Mackie and Sebastian Stan before tomorrow’s premiere of Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/ETnL95wCCf — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 18, 2021

I messaggi per Falcon And The Winter Soldier di Tom Hiddleston e Owen Wilson, che vedremo dall’11 Giugno nella serie su Loki (qui il primo poster):

OWEN: Siamo una coppia davvero potente del MCU (Marvel Cinematic Universe) proprio come voi, due personaggi uguali che lavorano fianco a fianco. TOM: Beh, tecnicamente Loki è un dio, mentre tu sei più un burocrate…quindi non siamo esattamente uguali. OWEN: Vero, dato che uno di noi ha un ego molto più grande dell’altro.

Tom Hiddleston and Owen Wilson of Marvel Studios' upcoming Original Series #Loki deliver a message to Anthony Mackie and Sebastian Stan, as well a surprise for the fans. Don't miss the premiere of The Falcon and The Winter Soldier tomorrow on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/nenqgilxf5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 18, 2021

Sono intervenuti anche Jeremy Renner ed Hailee Steinfeld direttamente dal set di Hawkeye, che dovrebbe arrivare invece a fine anno:

JEREMY: Congratulazioni ragazzi, siamo Jeremy ed Hailee dal set di Hawkeye. Se volete siamo qui, possiamo darvi qualche consiglio sul lavoro di squadra. HAILEE: Vero, è tutto legato alla connessione…trovare le cose che si hanno in comune. JEREMY: Noi abbiamo tante cose in comune…musica, recitazione, acqua, ossigeno… Comunque non parliamo di noi…congratulazioni, non vediamo l’ora di vedere Falcon and The Winter Soldier.

Di seguito potete trovare il video di tutto virtual event per The Falcon And The Winter Soldier:

The Falcon And The Winter Soldier – la serie

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. Lo show è diretto da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

Inizialmente, lo show era stato indicato come il primo degli show Marvel che avrebbe debuttato su Disney+ ma, a causa della Pandemia Mondiale, è slittato al 2021 dopo WandaVision.

