Dragon Ball Super 70 ha ripreso dove il Capitolo 69 aveva lasciato, ovvero il momento in cui Granola dichiara il desiderio al Drago del pianeta Cereal di diventare il guerriero più forte del 7° Universo.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU DRAGON BALL SUPER 70.

Come abbiamo già visto, mediante la sua nuova trasformazione fisica, il Drago è riuscito a consegnare a Granola il suo desiderio di diventare il più forte, eccezion fatta per le divinità.

Tuttavia, per raggiungere quello stadio di forma, Granola ha dovuto accettare una condizione irreversibile che lo svantaggia parecchio in relazione al suo futuro come persona, ovvero ha dovuto dare in cambio gran parte della vita che gli resta.

Con l’obiettivo in mente di uccidere Freezer poichè mente dello sterminio della sua razza natìa, Granola accetta senza esitazioni l’annessa condanna a morte. Il Drago, di conseguenza, prende coscienza della scelta di Granola ed esegue il desiderio.

Più avanti nel Capitolo 70 apprendiamo che Granola vivrà per soli 3 anni a partire da adesso e, considerando che la sua razza naturalmente può vivere circa per 200 anni e attualmente il sopravvissuto ne possiede solo 50, per vendetta e per il potere, il guerriero ha praticamente dato via la sua esistenza (150 anni).

Al momento non è dato sapere quanto il guerriero sopravvissuto sia effettivamente “il più forte” poichè il Drago, in più, specifica che Granola ha ottenuto in una sola volta tutto il potere che avrebbe padroneggiato in vita, ma non si sa effettivamente quanto.

Alla luce di questo, sarà valsa la pena per Granola dare via la sua vita per la vendetta? C’è stata già una dimostrazione di potere affrontando i soldati di Heeters ed effettivamente il personaggio è potenziato, ma sarà sufficiente contro Freezer, ed eventualmente, contro i Saiyan?

Dragon Ball Super 70 – dove leggerlo

Il capitolo è disponibile dal 18 marzo 2021 attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). E’ possibile come sempre leggerlo, gratuitamente e legalmente, su MANGA Plus.

L’edizione cartacea è edita in Italia da Edizioni Star Comics.

