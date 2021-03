Monster Hunter Rise è l’ultimo capitolo della famosa serie action Monster Hunter, è ora disponibile!

Qui in redazione nell’ultima settimana abbiamo cacciato per la prima volta, e siamo felici di annunciarvi che il titolo è ora disponibile su Nintendo Switch. Trovate il trailer con qualche dettaglio sulla trama in testa all’articolo!

Ci vediamo a Kamura, buona fortuna, Cacciatori!

L’avvistamento di un mostro leggendario segnala il ritorno di un evento catastrofico che rischia di gettare nel panico il villaggio di Kamura. Con l’aiuto del capovillaggio e degli altri abitanti, devi affinare le tue abilità di caccia per impedire che questo tranquillo insediamento venga messo a ferro e fuoco dai mostri.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per l’acquisto e per il download anche da Nintendo.it.

A proposito di Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise è l’ultimo episodio della serie di GdR d’azione tanto acclamata dalla critica e pensato per Nintendo Switch.

Ambientato nel villaggio di Kamura, il tema predominante del gioco sarà il Giappone Feudale e i ninja.

I giocatori potranno esplorare nuovi ecosistemi molto variegati e affrontare mostri sempre più grandi e pericolosi come tradizione della serie, fino a diventare i più abili e potenti cacciatori. Monster Hunter Rise è ambientato cinquant’anni dopo una catastrofe causata da una Il Giappone antico è sicuramente l’influenza più forte di questo nuovo capitolo di Monster Hunter.

Monster Hunter Rise è disponibile da oggi su Nintendo Switch!

Con MONSTER HUNTER RISE per Nintendo Switch puoi andare a caccia dove e quando vuoi! Esplora vasti scenari ispirati all’antico Giappone, affronta mostri feroci da solo o con gli amici e usa le risorse che ottieni nelle tue battute di caccia per forgiare nuove armi e armature!

Prenota subito Monster Hunter Rise su Nintendo Switch