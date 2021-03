Ace Ventura sta per tornare con un nuovo film, sviluppato da Amazon Prime Video.

Il terzo film della serie cult interpretata da Jim Carrey nel ruolo dell’Acchiappanimali protagonista è stato anticipato dal team di Morgan Creek Entertainment, la casa di produzione responsabile dei film degli Anni 90 e di altri classici di quegli anni come Robin Hood – Principe dei Ladri e L’Ultimo dei Mohicani.

Il film sarà scritto da Pat Casey e Josh Miller gli sceneggiatori di Sonic The Hedgehog — film in cui Jim Carrey interpreta il ruolo del villain Dr. Robotnik.

Al momento non è chiaro se il film sarà un reboot o un sequel diretto e non è stata nemmeno confermata o smentita la partecipazione di Jim Carrey.

Restiamo in attesa di nuovi sviluppi.

Il primo film della serie è uscito nel 1994 per la regia di Tom Shadyac:

È il migliore che c’è. Anche perché è l’unico…Jim Carrey (”The Mask,” ”Scemo e più scemo,” ”Bugiardo Bugiardo”) è impegnato nel caso di scomparsa della mascotte dei Miami Dolphins, un delfino, e del quarterback Dan Marino. Nella ricerca si trova faccia a faccia con uno squalo mangiauomini, mette sotto sorveglianza i Miami Dolphins e corteggia con grande successo le donne. E in ogni caso, sotto mentite spoglie, sotto piogge di proiettili o sott’acqua, trova sempre ciò che sta cercando.

Il secondo capitolo, Missione Africa (When Nature Calls), ha fatto seguito nel 1995 per la regia di Steve Oedekerk:

Siamo in Africa: questa volta Ace Ventura è stato incaricato di salvare un animale che detesta, un pipistrello!

Jim Carrey ritorna nei panni di Ace Ventura, l’acchiappanimali, che lotta con i coccodrilli, richiama gli elefanti, scimmiotta le scimmie, cammina sui carboni ardenti e si inventa mille travestimenti.

Se ti viene voglia di ridere come un branco di iene, se ti vuoi divertire come un cavallo pazzo, cosa aspetti? Segui il richiamo!