Monster Hunter Rise - l'Insetto Filo, la nuova meccanica di gioco

Monster Hunter Rise è l’ultimo capitolo della famosa serie action Monster Hunter.

Qui in redazione stiamo giocando il titolo, visto il forte legame con la cultura giapponese e anche con le nostre letture preferite! Forse non sapevate che esiste un manga dedicato al celebre videogioco Capcom, intitolato Monster Hunter Orange di cui trovate QUI tutti i dettagli.

Oggi vi portiamo alla scoperta di una importantissima novità del titolo: l’Insetto Filo.

Si tratta di una meccanica di gioco che permette ai cacciatori novizi ed esperti di esplorare le immense aree di gioco in un batter d’occhio e, all’occorrenza, di effettuare attacchi unici!

Trovate l’utilissimo tutorial in testa all’articolo!

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise è in arrivo su Nintendo Switch il 26 marzo 2021. Per mettervi subito alla prova con alcune missioni, non dimenticate di scaricare la demo gratuita cliccando QUI.

A proposito di Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise è l’ultimo episodio della serie di GdR d’azione tanto acclamata dalla critica e pensato per Nintendo Switch.

Ambientato nel villaggio di Kamura, il tema predominante del gioco sarà il Giappone Feudale e i ninja.

I giocatori potranno esplorare nuovi ecosistemi molto variegati e affrontare mostri sempre più grandi e pericolosi come tradizione della serie, fino a diventare i più abili e potenti cacciatori. Monster Hunter Rise è ambientato cinquant’anni dopo una catastrofe causata da una Il Giappone antico è sicuramente l’influenza più forte di questo nuovo capitolo di Monster Hunter.

Monster Hunter Rise sarà disponibile su Nintendo Switch il 26 marzo 2021.

Con MONSTER HUNTER RISE per Nintendo Switch puoi andare a caccia dove e quando vuoi! Esplora vasti scenari ispirati all’antico Giappone, affronta mostri feroci da solo o con gli amici e usa le risorse che ottieni nelle tue battute di caccia per forgiare nuove armi e armature!

