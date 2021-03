Monster Hunter Rise è l’ultimo capitolo della famosa serie action Monster Hunter.

Grazie a una demo gratuita, i videogiocatori in possesso di una console Nintendo Switch possono mettersi alla prova con le prime missioni del titolo!

La Demo include anche il temibile Magnamalo, un mostro ispirato al folklore giapponese: il suo corpo richiama infatti l’armatura di un samurai, solida e dura da trafiggere.

Queste potenti creature non lasceranno scampo ai cacciatori impreparati, quindi studia gli attacchi e il comportamento delle tue prede per stabilire quando colpire… e quando dartela a gambe! Hai avvistato altri mostri nelle vicinanze? Attirali e prova a usarli per rovesciare le sorti di uno scontro! Più grande è la minaccia, migliore dovrà essere il tuo equipaggiamento. Forgia nuove armi e armature usando i materiali e le parti dei mostri che raccogli. Assicurati di avere sempre un numero sufficiente di oggetti curativi, trappole e altri strumenti di caccia!