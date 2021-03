Square Enix ha confermato durante l’evento Square Enix Presents che Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, che era trapelato precedentemente, è reale e già disponibile per l’acquisto. Questa ricca raccolta di giochi di Tomb Raider viene rilasciata durante il 25° anniversario del franchise e riunisce una solida trilogia di giochi, oltre ai loro numerosi DLC e aggiornamenti della Definitive Edition.

I dettagli di Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

Tomb Raider del 2013 e i suoi sequel, Rise Of The Tomb Raider e Shadow Of The Tomb Raider, hanno portato Lara Croft nel moderno spazio dei titoli AAA. Le recensioni del primo gioco della nuova saga sono state in genere positive e lodavano il ritorno dell’amato personaggio e il gameplay fluido del gioco, le meravigliose ambientazioni e il tono grintoso. Questi elementi sono stati migliorati (e, nel bene o nel male, semplificati) solo nei suoi sequel pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

Durante il suo evento Square Enix Presents, il publisher ha dedicato alcuni minuti al franchise di Tomb Raider e al suo 25° anniversario. La società ha confermato che Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy contiene tutti e tre i giochi della Definitive Edition del reboot di Lara Croft, oltre a tutti i DLC, per un totale di ben 22. La trilogia è attualmente in vendita su PlayStation Store e Microsoft Store.

Per quanto riguarda il prezzo, su Microsoft Store Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy è in sconto a 19,99 € anziché 49,99 € per tutti gli utenti, mentre lo stesso prezzo su PlayStation Store è offerto unicamente ai possessori di un abbonamento attivo al servizio a pagamento PlayStation Plus. In ogni caso, il prezzo scontato di soli 19,99 € sarà valido solo fino al 2 aprile su entrambi i negozi online.

Square Enix ha continuato dicendo ai fan di tenere d’occhio le notizie su ciò che hanno in serbo per il futuro di Lara Croft, per cui vi invito a restare sulle nsotre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti del caso.

Acquistate la figure di Lara Croft da Rise of The Tomb Raider QUI!