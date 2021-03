Le uscite manga J-POP del 24 Marzo 2021 vedono il debutto della nuova edizione de La Finestra di Orfeo della sensei Riyoko Ikeda (Lady Oscar) e la pubblicazione dei nuovi volumi di Tokyo Revengers.

Di seguito tutte le uscite manga J-POP del 24 Marzo 2021; cliccando qui possiamo riguardare gli annunci del catalogo Direct di Marzo.

Le uscite manga J-POP del 24 Marzo 2021

L’Impero delle Otome 12

Torajiro Kishi

6,50€

Allegre, sorridenti e…curiose: sono le protagoniste di questo esuberante slice of life!

Tra atmosfere yuri, amicizie che diventano qualcosa di più…un altro volume splendidamente disegnato, con le ragazze più interessanti e sexy del manga!

La Finestra di Orfeo 1

Di Riyoko Ikeda

12,00 €

Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre.

Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare…in un amore tragico e infelice!

Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles 3

Di Riyoko Ikeda

14,00 €

A Versailles arriva la prossima regina di Francia, l’austriaca Maria Antonietta.

Lì incontrerà una comandante delle guardie molto particolare, Oscar, e le loro storie si intrecceranno con il grandioso e tragico arazzo della Storia di Francia…in cinque volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste in originale.

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 5

di Kousuke Oono

5,90 €

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città.

Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni… E lo è ancora oggi che si è sposato. Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tatsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito…

So I’m A Spider, So What? 5

Di Okina Baba, Asahiro Kakashi

6,50 €

Dopo aver sconfitto un nemico fortissimo, ho avuto di nuovo la possibilità di evolvermi. Questa volta sono diventata una specie rara, e le mie statistiche hanno fatto un enorme balzo in avanti!

Per di più, grazie alla mia nuova abilità “volontà parallela”, mi sono praticamente sdoppiata?!

Armata di nuove skill, mi appresto a conquistare lo strato centrale!

La complicata strategia di sopravvivenza della ragazza dalla volontà d’acciaio dovrà farsi ancora più astuta!

Tokyo Revengers 2

Di Ken Wakui

6,50 €

Takemichi, un ex teppista buono a nulla, torna indietro nel tempo di dodici anni per salvare la vita di Hinata, la sua fidanzata delle medie, morta in un attentato della Tokyo Manji gang.

Entrato nelle grazie di Mikey, il grande boss, il ragazzo fa il suo ingresso nell’organizzazione criminale.

Quando ritorna nel presente scopre che Akkun, all’epoca suo grande amico, è diventato un pezzo grosso della Toman…

Tokyo Revengers 3

Di Ken Wakui

6,50 €

Nel tentativo di impedire lo scontro con la Moebius, il cui esito segnerà il pretesto per lo smembramento della Toman, Takemichi prova a persuadere Mikey, ma i due finiscono in un’imboscata.

Mentre il nostro eroe esita, travolto dalla piega inaspettata che hanno preso gli eventi, ecco accadere l’irreparabile!

Triton 2

Osamu Tezuka

Di 16,00 €

Triton, ultimo esponente di una famiglia di esseri marini sterminata dal dio del mare Poseidone.

In cerca di vendetta, Triton attraverserà tutti gli oceani rendendosi conto della complessità della convivenza tra creature acquatiche ed esseri umani, arrivando anche a stringere un’alleanza con il suo eterno nemico pur di fermare una minaccia più grande.

Quest’opera del Dio del Manga regala ai lettori un altro degli indimenticabili eroi creati di Osamu Tezuka.

