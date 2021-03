Boruto 56 potrebbe fornire una soluzione a un grande problema del giovane ninja. Il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha visto la fine dell’epico ed elettrizzante arco di Isshiki Otsutsuki e sta preparando il terreno per ciò che verrà dopo. La battaglia con Isshiki ha fatto perdere sia a Naruto che a Sasuke i rispettivi poteri più grandi (Kurama e il Rinnegan), e ora la foglia è vulnerabile come non lo era mai stata prima.

Boruto 56 – una possibile soluzione a un grande problema

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Boruto 56.

Boruto e il suo nuovo amico Kawaki stanno ora sentendo la pressione del riuscire a usare i rispettivi poteri di Otsutuski per proteggere il villaggio. L’unico grosso problema è che Boruto è ancora destinato a essere posseduto da Momoshiki Otsutuki, ma Kawaki rivela un piano per sbarazzarsi finalmente del marchio Karma di Boruto!

Il possesso di Boruto da parte di Momoshiki durante la battaglia con Isshiki ha cambiato completamente la sua vita. Non lo si può più inviare in missione per paura che possa perdere il controllo, quindi il Team 7 è al momento non operativo. Boruto è ora molto amato poiché ha salvato Konoha da Isshiki, ma le persone non sanno tutto: il villaggio non può sapere che c’è un mostro dentro Boruto, per timore che finisca per diventare un emarginato come lo è stato suo padre Naruto in gioventù. Gli shinobi stanno quindi cercando di mantenere gli abitanti di Konoha calmi e inconsapevoli di quanto l’equilibrio sia precario.

Solo Kawaki sembra in grado di connettersi veramente con Boruto in questo momento. Mentre i ragazzi si siedono in cima al monumento agli Hokage (dove sappiamo già che un giorno si combatteranno ferocemente a vicenda), Kawaki rivela un piano per aiutare Boruto a sfuggire al suo destino con il Sigillo Karma: marchiando un proprio Contenitore.

Kawaki e Boruto teorizzano che le loro rispettive trasformazioni in Otsutsuki diano loro abilità simili a quelle dei malvagi alieni. In tal caso, potrebbero anche loro contrassegnare i propri Contenitori con i sigilli Karma e risorgere in quei nuovi corpi. È fondamentalmente un gioco di scambio del corpo: Momoshiki prenderà il corpo di Boruto e spingerà fuori la sua coscienza, la quale avrà un nuovo corpo grazie al medesimo Sigillo. C’è solo un grande problema pratico ed etico: come si fa a trovare una persona che possa essere un Contenitore e che quindi meriti di essere posseduta?

Kawaki ha la risposta a entrambe le domande: Code, il piano di riserva di Isshiki come Contenitore imperfetto. Code può contenere il marchio Karma e potrebbe teoricamente contenere l’essenza di Boruto, anche se non poteva ospitare quella di Isshiki. Certo, è più facile a dirsi che a farsi: Code si è rivelato essere il cyborg più potente di Kara, e sta già mettendo insieme un gruppo di cyborg così letali che persino Isshiki non voleva liberarli.

Acquistate Boruto. Naruto Next Generations (Vol. 11) QUI!