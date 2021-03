Dragon Ball ha attraversato moltissimi eventi straordinari negli ultimi vent’anni, e ce ne sono ancora tanti altri in arrivo, sia per quanto riguarda il manga che l’anime di Dragon Ball Super. Fra i moltissimi appassionati dell’amatissima opera di Akira Toriyama ci sono anche tante persone amanti del cinema e dell’animazione in generale, e in alcuni casi fra questi fan ci sono anche appassionati e professionisti che si dilettano a realizzare di propria mano delle animazioni ispirate ai grandi Maestri nipponici.

Fra questi c’è anche Fabio Chibi, artista e animatore brasiliano che ha reimmaginato il piccolo Goku della serie originale di Dragon Ball in versione Studio Ghibli.

Dragon Ball incontra Studio Ghibli

L’artista freelance Fabio Chibi ha pubblicato su ArtStation una breve animazione di Goku, ma con un tocco in più: questa volta, il Saiyan viene mostrato da bambino e viene portato in vita nello splendido stile animato dello Studio Ghibli:

La clip è breve, ma i suoi bei paesaggi sono ben realizzati e l’animazione è fluida. Nel breve filmato Goku è seduto in cima a una pietra, in posizione sopraelevata, mentre è intento a meditare con il suo bastone legato dietro alla schiena. Fra le mani tiene la sua Sfera del Drago con 4 Stelle, e mentre la sua coda oscilla morbidamente dietro di lui, Goku interrompe il suo momento di silenzio e quiete meditativa con un cenno del capo. Quando apre gli occhi, i fan di Studio Ghibli saranno colpiti dal modo in cui l’azione è animata, così simile a quella che si trova nei film di Hayao Miyazaki. Il talento di Chibi è evidente, come ci si aspetterebbe da un animatore professionista.

Questa opera d’arte è splendidamente realizzata e mostra come l’artista giusto possa far emergere la versatilità di Dragon Ball. Conosciamo Dragon Ball per la sua azione a tutto campo e per i combattimenti folli, ma non è sempre stato così. In passato, era più probabile che Goku si godesse un po’ di tempo piuttosto che ambire a divenire sempre più forte, fra un Torneo di Arti Marziali e l’altro!

