La società giapponese Sunrise ha confermato attraverso l’account Twitter ufficiale dell’anime sequel di Inuyasha, Yashahime – Princess Half-Demon, entrambe storie create da Rumiko Takahashi, che la serie avrà una seconda stagione.

Yashahime – dov’eravamo rimasti

La serie di Yashahime – Princess Half-Demon è fin da subito entrata nel cuore dei fan, dando risposta, poco per volta, a tutte quelle domande lasciate in sospeso, tra cui la causa dell’’incendio boschivo che ha separato Towa e Setsuna, l’identità della madre delle gemelle, la verità dietro la scomparsa di Inuyasha e Kagome, sigillati all’interno di una misteriosa perla nera, andando anche a scavare nel passato di Sesshomaru e anche in quello di Toga, che ha allevato la figlia di Kagome nella comunità dei demoni lupo.

Ma ci sono ancora molte altre cose da svelare, per cui sarà interessante vedere quali altre domande troveranno risposta prima del finale di stagione.

Di seguito la nuova visual dell’anime che mostra Towa Higurashi:

Altre informazioni in merito alla seconda stagione non sono trapelate. Non ci resta che attendere per saperne qualcosa di più.

A proposito di Yashahime – Princess Half-Demon

Yashahime – Princess Half-Demon è un anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. La storia ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Dopo essere stata separata dalla sorella, Towa si ritrova in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove la trovano e crescono Sota Higurashi, fratello di Kagome, e la sua famiglia.

Dieci anni dopo il tunnel si riapre e permette a Towa di riunirsi con Setsuna, che ora lavora come cacciatore di demoni per Kohaku. Tuttavia Setsuna sembra non ricordarsi per nulla di sua sorella.

In Italia l’anime è disponibile su Crunchyroll.

