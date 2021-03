Edizioni Star Comics ha annunciato tre nuovi manga che tra Luglio e Agosto debutteranno all’interno di Queer, la collana dedicata alle opere LGBTIQ+ che già ospita il popolare Hitorijime My Hero.

Vediamo insieme i titoli nel dettaglio, mentre cliccando qui possiamo controllare le novità di Aprile.

Star Comics annuncia Golden Sparkle

Star Comics pubblicherà il volume unico Golden Sparkle di Minta Suzumaru a Luglio 2021:

Dalla matita della maestra Minta Suzumaru, autrice del già annunciato NON VOLEVO INNAMORARMI in uscita a giugno, arriverà a solleticare il palato degli amanti dei Boys’ Love GOLDEN SPARKLE.

Si tratta di volume unico che a luglio vi farà immergere nella tenera storia d’amore di Himari e Gaku.

Un’opera che mostra la scoperta del proprio corpo e l’innocenza adolescenziale con schiettezza e dolcezza. CONTENUTO ESPLICITO Con un padre per lo più assente e un’esperienza “traumatica” all’asilo, Himari Uehara ha sempre avuto problemi nel rapportarsi con le ragazze e non sa niente sulla propria sessualità.

Sperando in una vita scolastica tranquilla, entra in un liceo maschile, ma le sue giornate sono minacciate dalla pubertà e… dagli inevitabili cambiamenti del proprio corpo.

Il suo compagno di classe e nuovo amico Gaku Asada capisce quanto Himari non sappia nulla e decide di aiutarlo con le sue necessità maschili… Minta Suzumaru è una fumettista giapponese. Tra le sue opere più famose pubblicate da Home-sha troviamo Golden Sparkle (2018) e Non volevo innamorarmi (Koi wo suru tsumori wa nakatta, 2019).

Star Comics annuncia Whisper Me a Love Song

Ad Agosto Star Comics proporrà Whisper Me a Love Song di Eku Takeshima:

WHISPER ME A LOVE SONG (Sasayaku youni koi wo utau) è il secondo titolo, che arriverà a partire dal prossimo agosto. Qual è il vero significato della parola “amore”? Un’imperdibile serie Girls’ Love consigliata a tutti gli appassionati delle commedie sentimentali, creata dalla promessa della rivista Comic Yuri Hime, Eku Takeshima. Himari è una ragazza spontanea, allegra e spensierata. Il primo giorno delle superiori, dopo un’entusiasmante performance musicale di una sua senpai, Yori finisce con l’innamorarsi a prima vista di lei. Quando ingenuamente confessa a Yori cosa prova, la senpai le rivela di contraccambiare i suoi sentimenti. Ben presto però, Himari si renderà conto che il tipo di amore che prova è diverso da quello della senpai. Eku Takeshima è un fumettista giapponese. Inizia la sua carriera realizzando una serie di doujinshi basate sul videogioco Kantai Collection. A partire dal 2016 comincia a lavorare per la celebre rivista Comic Yuri Hime di Ichijinsha, per la quale realizza Hare no Kuni no Apparedan, Kimi ni sukitte iwasetai e Miyuri no Shiro-chan. Nel 2018 collabora alla realizzazione della Citrus Comic Anthology, ma il successo arriva l’anno seguente con Sasayaku you ni koi wo utau.

Star Comics annuncia Fatti Odiare

Sempre ad Agosto, infine, Star Comics pubblicherà Fatti Odiare di Hijiki:

Terminiamo in bellezza i nostri annunci primaverili dedicati alla collana Queer con FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE, uno degli omegaverse più amati degli ultimi anni, vincitore anche del primo premio come “Best New Comer” ai Chil Chil BL Awards 2020.

Un’opera struggente ed emozionante, che sottolinea la forza del legame familiare e l’amore in ogni sua forma, firmata da Hijiki e che sarà disponibile a partire da agosto. CONTENUTO ESPLICITO Nell’universo alternativo detto omegaverse gli uomini e le donne si dividono in alpha, beta e omega, e anche i maschi possono portare avanti una gravidanza. Naoto Koga è un omega e al liceo è stato vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di alpha. Quando scopre di aspettare un bambino decide di portare al termine la gestazione, e dà alla luce una dolcissima femminuccia che chiama Shizuku e ama con tutto stesso. Tuttavia, la sua esperienza traumatica e le sofferenze dovute al fatto di essere un omega non possono fare a meno che portarlo a odiare gli alpha e a convincersi di non avere bisogno di nessun compagno. Le cose cominciano però a cambiare quando incontra Hazuki Tsuchiya. Forse non tutti gli alpha sono uguali… Hijiki è un fumettista giapponese. Debutta nel 2018 sulla rivista Be x Boy Omegaverse di Libre con Kirai de isasete, che vince il primo premio nella categoria “Best New Comer” ai Chil Chil BL Awards 2020.

