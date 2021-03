Dragon Ball ha trascorso gran parte del suo tempo a costruire l’Universo 7, ma l’arrivo di Dragon Ball Super ha fatto sì che i fan venissero introdotti al concetto di multiverso. L’intero franchise esiste quindi in un mondo in cui ci sono tanti Universi diversi che si sfiorano l’un l’altro, e i fan sono sempre stati curiosi di sapere cosa accadrebbe se ne venisse creato un altro. Ebbene, questa idea è stata esplorata in Super Dragon Ball Heroes proprio in questo momento, e il suo episodio più recente ha rivelato un curioso segreto sul nuovo universo.

Super Dragon Ball Heroes e il nuovo Universo

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’ultimo episodio di Super Dragon Ball Heroes.

Questa settimana è stato distribuito un nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes. L’aggiornamento ha dato il via al nuovo arco narrativo, denominato Space-Time War, quando Goku si è trovato intrappolato in uno strano nuovo Universo. Fin dall’inizio, il Saiyan è stato attaccato da Freezer e Cooler, ma la battaglia ha portato Trunks del Futuro a una rivelazione terrificante…

Quando un attacco vagante fa cadere un edificio vuoto in questo nuovo universo, lo stesso edificio crolla nell’Universo 7: ciò implica che questo nuovo Universo e l’Universo 7 siano collegati, in qualche modo. Qualunque cosa Fu abbia fatto per creare questo nuovo Universo non ha funzionato come previsto, e il suo legame con l’Universo 7 può solo significare che eventi spiacevoli stanno per affacciarsi all’orizzonte.

Possiamo aspettarci di saperne di più su questo legame man mano che l’arco narrativo corrente Space-Time War avanza, e il tutto potrebbe anche concludersi con la scomparsa di questo nuovo Universo. Ma se invece Super Dragon Ball Heroes sta cercando di dare un bello scossone alla trama, allora si potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di portare questo nuovo Universo nella storia principale, un giorno. Staremo a vedere. Intanto, godetevi il nuovo Universo in Super Dragon Ball Heroes!

