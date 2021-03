Venom 2 – La Furia di Carnage (Let There Be Carnage) è stato posticipato ancora una volta.

Il sequel del film del 2018, inizialmente previsto per il 20 Ottobre 2020 e rimandato al 25 Giugno 2021, è slittato di altri tre mesi al 17 Settembre 2021.

Il film è diretto da Andy Serkis (Mowgli – Il figlio della giungla) su sceneggiatura di Kelly Marcel (Cruella).

Vede ancora una volta Tom Hardy (Bane ne Il Cavaliere Oscuro – il Ritorno) protagonista nel ruolo dell’anti eroe simbionte ideato da David Michelinie e Todd McFarlane per i fumetti di Spider-Man.

Lo affiancano Stephen Graham (The Irishman) e Sean Delaney in ruoli non ancora resi noti, Woody Harrelson nella parte di Cletus Kasady, Michelle Williams nel ruolo di Anne Weying, Reid Scott nel ruolo di Dan Lewis e Naomie Harris nella parte di Shriek.

Il film è una produzione Columbia Pictures, Marvel Entertainment e Tencent Pictures; Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker sono i produttori esecutivi.

A proposito di Venom – il film

Il primo film è uscito nei cinema del nostro Paese il 4 Ottobre 2018, distribuito da Sony Pictures Italia.

È diretto da Ruben Fleischer (Zombieland – Doppio colpo) su sceneggiatura di Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e Kelly Marcel.

Il cast è composto da Tom Hardy (Eddie Brock / Venom), Michelle Williams (Anne Weying), Riz Ahmed (dott. Carlton Drake / Riot), Jenny Slate (dott.ssa Dora Skirth), Michelle Lee (Donna Diego), Mac Brandt (Jack il barista), Scott Haze (Roland Treece), Woody Harrelson (Cletus Kasady) e Reid Scott (dott. Dan Lewis).

Il mondo ha già abbastanza supereroi.

La storia dell’evoluzione del personaggio più enigmatico, completto e tosto della Marvel: Venom!

Eddie Brock (Tom Hardy) è un uomo distrutto dopo aver perso tutto, lavoro e fidanzata compresi.

Proprio dopo aver toccato il fondo, diventa ospite di un simbionte alieno che lo trasforma in Venom, il che comporta straordinari superpoteri.

Saranno, tuttavia, sufficienti affinché questo nuovo protettore letale sconfigga le grandi forze del male e l’ancor più potente e micidiale simbionte rivale, Riot?

