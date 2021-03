Sonic the Hedgehog festeggia a Giugno il 30° anniversario del primo gioco della serie uscito per Mega Drive nel 1991.

Per festeggiare la ricorrenza Sega of America e IDW Publishing lanceranno un albo speciale a fumetti autoconclusivo di 80 pagine, contenente tre racconti pensati per gli appassionati della serie di tutte le età.

Per l’occasione sono stati chiamati autrici e autori alla prima esperienza sul personaggio: la fumettista Gale Galligan, nota per la serie Il Club delle Babysitter (edita da Il Castoro in Italia), e i fratelli Justin, Travis & Griffin McElroy, podcaster noti per The Adventure Zone e My Brother, My Brother, and Me.

Li affiancheranno autori ben rodati sulle serie a fumetti del personaggio che IDW pubblica da anni: lo sceneggiatore Ian Flynn e gli artisti Mauro Fonseca, Reggie Graham, Aaron Hammerstrom e Thomas Rothlisberger.

Sonic the Hedgehog, i dettagli dello special di anniversario

Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Special, come detto, si compone di tre storie; vediamone i dettagli.

“Seasons of Chaos” è la storia che apre lo special, a cura di Flynn, Hammerstrom e Graham: vedrà Sonic in missione alla ricerca degli Smeraldi del Caos insieme agli amici Miles “Tails” Prower, Knuckles the Echidna, Amy Rose, Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel.

“Dr. Eggman’s Birthday” è il secondo racconto, firmato da Galligan e Rothlisberger, e sarà incentrato sulla nemesi di Sonic: il malvagio Dr. Eggman.

In “Sonic Learns to Drive“, infine, i fratelli McElroy e Fonseca ci racconteranno cosa succede quando Sonic dovrà imparare a guidare.

L’albo Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Special uscirà con copertine alternative firmate da Sonic Team, Christina-Antoinette Neofotistou, Patrick Spaziante e da Tyson Hesse.

Per i fan più sfegatati IDW darà alle stampa il volume Sonic the Hedgehog 30th Anniversary Celebration: The Deluxe Edition, una versione cartonata con contenuti extra, tra cui una storia inedita della Galligan, che sarà in vendita dal 5 Ottobre 2021 al prezzo di 19,99 Dollari.

Ricordiamo che sono in lavorazione il secondo film live action e la serie animata Sonic Prime.

