Zack Snyder’s Justice League avrebbe dovuto concludersi con l’apparizione della Lanterna Verde John Stewart.

Nel corso di una intervista a Vanity Fair, il regista Zack Snyder ha spiegato che i piani originali per il finale del film prevedevano l’incontro tra Bruce Wayne e John Stewart — una delle Lanterne Verde più celebri anche per le apparizioni nelle serie animate Justice League e Justice League Unlimited.

Warner Bros. ha posto il veto sull’uso del personaggio in Zack Snyder’s Justice League, poiché ha altri piani per la Lanterna Verde.

Piani che possono includere la serie sulle Lanterne in sviluppo per HBO Max o un film sul Corpo delle Lanterne Verdi; ma anche apparizioni nelle serie del network The CW, dove John Diggle (interpretato da David Ramsey) potrebbe essere la versione di John Stewart dell’Arrowverse come lasciato intendere in Arrow.

Ramsey, inoltre, prenderà parte a futuri episodi delle serie The Flash, Supergirl, Superman & Lois, Batwoman e Legends of Tomorrow.

