Il Capitolo 56 della serie manga di Boruto: Naruto Next Generations, sequel diretto di Naruto, ha svelato un nuovo misterioso quanto spaventoso nemico che, in futuro, metterà sicuramente a soqquadro il mondo dei ninja già ferito dalla minaccia di Kara.

Il nuovo personaggio è fortemente ricercato da Code, l’ultimo componente dell’organizzazione Kara che ha il compito ultimo di vendicare la morte di Isshiki per mano dei ninja per mano di Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki. Per compiere questa missione ha bisogno di questo personaggio misterioso che giace dormiente nel covo di Boro (componente di Kara deceduto).

Code supera le guardie, ammazzandole col suo devastante potere, e si ritrova, dopo aver corrotto un anziano, proprio di fronte a questo personaggio che si rivela essere un cyborg femminile di nome Eida.

Si tratta di uno dei tanti cyborg creati dagli esperti scienziati dell’organizzazione Kara quando Jigen ne era a capo. I cyborg sono stati poi tutti distrutti una volta aver appreso che erano addirittura più forti di Jigen stesso, ma Boro ha scelto di conservare Eida dal momento che conosce ogni cosa del mondo.

La ragazza sta attendendo di essere liberata e Code ha scelto di rivolgersi a lei per adempiere alla sua missione affidatagli da Isshiki.

Non resta ora che attendere il prossimo capitolo per comprendere le intenzioni di Code e il potere del cyborg di conoscere ogni cosa.

Ecco il design di Eida pensato e realizzato da Mikio Ikemoto-sensei:

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generationsè un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 56 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 191 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’eti4chetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

