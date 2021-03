Durante lo Square Enix Presents 2021 è stato anche dedicato un certo spazio ai titoli mobile. Un altro gioco di peso è stato Just Cause Mobile, già annunciato in precedenza ma di cui non si era più parlato. Ecco che però possiamo vedere un nuovo trailer cinematico che ci dà un assaggio dello stile e del tono del gioco.

Just Cause Mobile amplia l’universo della serie portando l’azione esplosiva di Just Cause con esperienze sia in singolo che in multigiocatore. Si potrà usare il rampino, planare e

sparare ovunque si trovi, tutto da una fantastica visuale isometrica. La missione del giocatore sarà quella di fermare un nuovo gruppo di mercenari conosciuto con il nome di Darkwater.

Darkwater è un gruppo composto da ex-militari della Mano nera d’oltreoceano che ora rappresentano una grossa minaccia per l’Agenzia in tutto il mondo. Durante primo giorno nei Firebrand, la base del giocatore subirà un attacco brutale, uno di quelli da cui di solito non si scampa. La leader dei Firebrand, Carmen Padrón, ordina di indagare sul gruppo di mercenari Darkwater e rintracciare degli alleati che ti aiuteranno nella tua missione, come Rico Rodriguez, ex-membro dell’Agenzia.

Just Cause Mobile – altri dettagli

Nel corso della campagna si incontreranno personaggi ricorrenti della serie che daranno delle informazioni importanti sul nemico e aiuteranno i giocatori nelle varie missioni. Forma una squadra con mercenari veterani come Annika e Teo di Just Cause 3 e rintraccia il

leggendario membro dell’Agenzia Rico Rodriguez!

La campagna di Just Cause: Mobile si svolgerà in tre enormi ambientazioni open world. Rintraccia i Darkwater e annientali grazie a un ampio arsenale di armi, veicoli e gadget! Amplia e migliora il tuo equipaggiamento mentre avanzi nella storia e nelle modalità multigiocatore e sfida.

Just Cause Mobile sarà disponibile gratuitamente su Android e iOS nel 2021.