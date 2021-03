Durante lo Square Enix Presents 2021 è stato anche dedicato un certo spazio ai titoli mobile. È il caso di Hitman Sniper Assassins, annunciato ufficialmente proprio ieri tramite questo piccolo ma significativo teaser trailer di pochi secondi.

“Hitman Sniper, acclamato fin dalla sua uscita come uno dei migliori giochi per dispositivi mobile, ha alzato le aspettative dei giocatori che amano i giochi di sniping su dispositivi mobile“, ha dichiarato Dominic Allaire, produttore esecutivo presso Square Enix Montréal.

“Project Hitman Sniper Assassins rappresenterà un grosso salto in avanti nel suo genere e non vediamo l’ora che i giocatori condividano la nostra gioia quando lo proveranno nei prossimi mesi.”

“Il 2021 sarà un anno fantastico per i fan della serie Hitman“, ha dichiarato Fahad Khan, capo designer presso Square Enix Montréal. “Un approccio e delle tattiche creative sono il marchio di fabbrica dell’universo di gioco. Abbiamo dato più peso a ciò che piace ai

nostri fan offrendo un’esperienza che dia ancora più libertà ai giocatori di incarnare realmente un Hitman Sniper.”

Altri dettagli su Hitman Sniper Assassins verranno svelati prossimamente.

Hitman Sniper Assassins e i capitoli precedenti

Uscito appena qualche mese fa, questa è la descrizione che lo sviluppatore fa di Hitman 3:

“Hitman 3è la drammatica conclusione della trilogia del World of Assassination e porta i giocatori di tutto il mondo in un’avventura entusiasmante in vaste location sandbox. L’agente 47 torna come professionista spietato per i contratti più importanti di tutta la sua carriera. Supportato dal gestore dell’Agenzia, Diana Burnwood, 47 unisce le forze con il suo amico perduto da tempo Lucas Gray. La loro missione finale è eliminare i partner della Providence, ma sono costretti ad adattarsi man mano che la loro caccia si intensifica.”

Hitman è una serie di videogiochi action di tipo stealth in terza persona sviluppati da IO Interactive e pubblicati da Eidos Interactive e Square Enix. Al 2021 la serie conta otto capitoli principali (Hitman: Codename 47, Hitman: Silent Assassin, Hitman: Contracts, Hitman: Blood Money, Hitman: Absolution, Hitman, Hitman 2 e Hitman 3) e tre spin-off (Hitman: Sniper Challenge, Hitman: Go e Hitman: Sniper). Con l’arrivo di Hitman Sniper Assassins la serie potrà fregiarsi di quella che sembra essere un’altra aggiunta eccellente.

