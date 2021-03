Durante lo Square Enix Presents 2021 sono stati annunciati diversi giochi di grande interesse, alcuni dei quali fortemente richiesti e aspettati dai fan. In particolare è il caso di Life is Strange: True Colors, considerabile a tutto gli effetti Life is Strange 3.

Per la prima volta nella storia della serie non ci sarà da attendere per i prossimi episodi. Infatti sarà possibile giocare al titolo tutto d’un fiato.

Interpretata dall’attrice in erba Erika Mori grazie alla tecnologia di cattura dei movimenti integrale, questa volta sarà Alex Chen a portarci in giro per Haven Springs. Alex nasconde da anni la sua maledizione: ovvero l’abilità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure

colorate.

Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, Alex deve imparare a controllare il suo potere instabile per scoprire la verità e gli oscuri segreti di una piccola cittadina.

Jeff Litchford, vice presidente di Deck Nine Games, ha dichiarato che:

È stato un vero onore tornare nel mondo vivace, emotivo e d’impatto di Life is Strange. Siamo lieti di condividere questa nuova storia con tutti: una storia che parla d’empatia, di rapporti umani e della difficoltà di trovare un luogo da chiamare casa. Grazie a tutti i passi avanti che abbiamo fatto da Life is Strange: Before the Storm riguardo a tecniche narrative, alle tecnologie di sviluppo e al doppiaggio, sarà possibile immergersi più che mai nel coinvolgente mondo di Life is Strange: True Colors.

Life is Strange: True Colors – cronologia della serie

Il primo Life is Strange era uscito per PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One nel 2015, il suo successo portò il team di sviluppo a pubblicarlo poi anche su dispositivi iOS, sia computer che mobile, e su Android e Linux. Nel 2018 c’è stato poi l’arrivo del seguito, Life is Strange 2, per PC, PS4 e Xbox One, oltre che per Linux e macOS.

Tutti e tre i capitoli, e si pensa che Life is Strange: True Colors non farà eccezione, hanno una forte impronta introspettiva e sono legati molto ai rapporti tra i personaggi più che alla trama generale. Così poi come accade nei giochi Telltale, viene data grande importanza alle scelte dei giocatori, che possono dare vita a storie diverse di partita in partita, o cambiarne alcuni risvolti.

Durante l’evento è stato anche annunciato Life is Strange Remastered Collection. Questa raccolta includerà le edizioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm con grafica e animazioni migliorate. La raccolta sarà inclusa prossimamente nella Ultimate Edition di Life is Strange: True Colors e verrà poi anche

venduta separatamente.

Recupera subito Life is Strange 2 per PlayStation 4!